Pe Raluca Bădulescu o cunoaște toată lumea, de la televizor, dar nu mulți sunt cei care știu ce fel de job-uri a avut înainte de a intra în domeniul fashionului. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, stilista a vorbit deschis despre obstacolele pe care le-a întâmpinat până a ajuns cunoscută, dar și despre cei mai importanți oameni din viața ei, părinții.

Mereu cu zâmbetul pe buze, pozitivă și energică, Raluca Bădulescu ne-a povestit câte ceva despre viața ei. Vedeta Kanal D a scos în lumină aspecte despre care nu a vorbit foarte des și, astfel, cei care își doresc să o cunoască, dincolo de rolul de jurat de la „Bravo, ai stil”, cu siguranță vor fi extrem de încântați de declarațiile pe care Raluca ni le-a oferit, în exclusivitate.

„Am avut susținerea necondiționată a părinților ”

Raluca Bădulescu ne-a mărturisit că părinții i-au fost mereu alături și au susținut-o în absolut orice și-a dorit să facă.

(NU RATA: RALUCA BĂDULESCU A LUAT LA „PURICAT” VEDETELE, IAR NOI VĂ PREZENTĂM CE A IEȘIT!)

„Vizavi de părinții mei, eu nu pot decât să le mulțumesc și să spun, după atâția ani de zile, că sunt în continuare copilul lor, deși am aproape 47 de ani. Noi am copilărit pe vremea lui Ceaușescu, am făcut liceul și facultatea după Revoluția din 1989 și nu aveam o sumă fixă, o alocație, ca acum, adică nu ni se aloca o anumită sumă de buzunar, pe săptămână/lună.

Însă, întotdeauna ne-au îndeplinit dorințele, în măsura decenței, și întotdeauna ne-au încurajat să învățam și să muncim, să învățam să ne câștigam singure existența, atât eu, cât și sora mea. Ne-au sprijinit, ne-au ajutat și ne-au îndreptat întotdeauna pașii atunci când am avut nevoie de ei.

Ceea ce am primit de la părinții noștri, anume faptul că am avut susținerea lor necondiționată pe parcursul vieții, a fost mult mai important decât orice fel de sfat sau ajutor primit în viața asta. Acesta a fost cel mai mare ajutor și cea mai mare binecuvântare”, a spus Raluca Bădulescu, pentru CANCAN.RO.

Raluca Bădulescu a fost profesoară de engleză și a lucrat într-o companie de telefonie

Ceea ce nu multă lume știa despre Raluca Bădulescu este faptul că vedeta Kanal D a avut câteva job-uri inedite. Raluca ne-a mărturisit că a fost profesoară de limba engleză, dar a lucrat și într-o companie de telefonie mobilă. De asemenea, stilista a mai punctat că a lucrat și într-o multinațională, iar, mai apoi, în domeniul produselor petroliere.

„Am mai avut câteva job-uri. Am fost pentru câteva luni profesoară de limba engleză, pentru că am terminat Facultatea de Litere, secțiunea română-engleză. După aceea am lucrat la o companie mare de telefonie mobilă, la departamentul Relații Clienți. Fiind imediat după Revoluția din 1989, companiile acestea intraseră pe piață și mi s-a părut foarte exciting (n.r. – captivant), mai ales că terminasem facultatea și nu avea legătură cu ce făceam eu, iar asta m-a atras și mai mult.

Am fost și corporatistă, la o multinațională, o perioadă. Mi-a plăcut și a fost o experiență cu adevărat mișto, cred că am lucrat circa un an și jumătate acolo. După aceea, timp de opt ani am lucrat la Departamentul Import-Export produse petroliere, la Petrom.

Apoi au venit alte vremuri în care am scris pentru cele mai importante publicații din România rubricile de bine-prost îmbrăcat, rubrici de fashion. De unde rezultă că da, m-am îndreptat către domeniul pe care-l iubesc cel mai mult, fashion-ul … până la sfârșit”, a mai spus Raluca Bădulescu.

(CITEȘTE ȘI: RALUCA BĂDULESCU, FAN AL ȚINUTELOR SEXY. VEDETA KANAL D LE OFERĂ FEMEILOR LECȚII DE STIL, PE INSTAGRAM)

Care este cea mai mare realizare din viața vedetei Kanal D

Și dacă tot am vorbit despre job-uri și momente dificile, ne-am dorit să știm și care este cea mai mare realizare din viața Ralucăi Bădulescu. Vedeta Kanal D ne-a declarat că pe primul plan este familia, iar, pe plan secund, proiectul TV din care face parte.

„Cea mai mare realizare din viața mea? Sunt mai multe! Sunt cele pe care le vedeți, pentru că eu sunt ca o carte deschisă. Copilul, soțul, familia mea, familia Kanal D și proiectul «Bravo, ai stil!» sunt, cu siguranță, cele mai mari realizări ale mele și de care sunt atât de mândră! Sunt mândră de familiile mele, cea de acasă și familia Kanal D, pentru că da, sunt cele mai mari realizări ale mele!”, a mai spus Raluca.

„Cel mai mare vis al meu era să fiu artistă”

CANCAN.RO a întrebat-o pe Raluca Bădulescu dacă a fost un copil cuminte și cum s-a văzut copilăria prin ochii ei. Vedeta Kanal D ne-a mărturisit că i-a plăcut să citească, dar și să meargă în cluburi. Tocmai de aceea am putea spune că, astăzi, Raluca Bădulescu are deschidere către orice, prin prisma experiențelor trăite.

„Eram un copil destul de agitat, așa cum sunt și acum. Învățam bine, îmi plăcea să citesc, dar eu, copilărind pe vremea lui Ceaușescu, vă dați seama că singura noastră distracție erau cărțile. Dar, pe de altă parte, mi-a plăcut foarte mult să mă și distrez, pentru că a venit Revoluția din 1989, care m-a prins în jurul vârstei de 14 ani, au început să se deschidă cluburile, a început distracția, viața frumoasă, dar în același timp am avut grijă să mă ocup și de școală. Au fost niște vremuri superbe!

Am avut o copilărie frumoasă, o adolescență frumoasă, și cred că cel mai mare vis al meu era să fiu artistă. Le adoram, în copilărie, pe Corina Chiriac și Angela Similea, așa că, într-un fel, cel mai mare vis mi s-a împlinit, cu ajutorul proiectului nostru de vis «Bravo, ai stil!», de la Kanal D”, a conchis Raluca Bădulescu.