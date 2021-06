De urgență la spital a ajuns Raluca Munte, de la Puterea Dragostei, după ce s-a simțit rău și, la un moment dat, nu mai putea să respire.

Raluca Munte avea să posteze fotografia care i-a îngrijorat pe fanii ei, pe patul de spital, cu branula în mână. Avea, apoi, să facă dezvăluiri neașteptate pe contul său de socializare despre problema cu care se confruntă. Dar și ce i s-a întâmplat la spital. (CITEȘTE ȘI: ELLA DE LA PUTEREA DRAGOSTEI VREA SĂ SE ÎMPACE CU JADOR! CUM I-A RĂSPUNS BRUNETA UNUI FAN)

Raluca de la Puterea Dragostei, cu branula în venă, la spital: ”Mă simt oribil!”

Raluca are niște probleme la nivelul gâtului, așa că a decis să meargă la spital. Avea să fie dezamăgită de tratamentul care i s-a aplicat. Medicul de gardă nu ar fi consultat-o, ci doar i-ar fi specificat faptul că are simptome COVID. I-a fost făcut un test, pentru a se afla dacă este sau nu infectată și i-au fost prescrise niște antibiotic. Durerea nu i-a trecut. „Mă simt oribil, dacă mă întrebați cum sunt. M-am dus azi dimineață la urgențe, pentru că mi s-au umflat foarte tare amigdalele, mi s-a umflat rău gâtul, e foarte inflamat. Nu am mai putut să respir și să înghit și, binînețeles, pe lângă faptul că în viața mea nu o să mai mă duc la urgențe, pentru că o doamnă doctoriță de acolo, care m-a consultat, a fost foarte irascibilă.

S-a comportat foarte aiurea cu mine. Nici măcar nu m-a consultat în gât.. Ea, fără să mă consulte, mi-a zis că am COVID. Toate simptomele pe care eu le am sunt de COVID. Cât mi-a luat testul, mi-a făcut o perfuzie.. E ora 7 după-amiază și eu nu am primit rezultatele testului”, a spus Raluca Munte, pe contul său de Instagram. (NU RATA: MARIA ȘI MARINESCU DE LA „PUTEREA DRAGOSTEI” AU PUS PUNCT RELAȚIEI. CINE A LUAT DECIZIA ȘI DE CE)

Raluca spune că și-a făcut vaccinul împotriva noului coronavirus și crede că nu este infectată cu virusul apărut în China. „Am vaccinul făcut, dar problema este că mă doare gâtul foarte, foarte tare. Nici măcar nu s-a uitat să vadă ce am acolo. Am puroi sau nu am puroi?! Mi-a făcut o perfuzie, mi-a dat antibiotice și du-te acasă”, a declarat Raluca Munte.