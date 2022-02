Raluca Tănase de la Bambi, de nerecunoscut, după operațiile estetice. Care au fost reacțiile internauților?

În ultima perioadă, fosta membră a trupei Bambi, Raluca Tănase, și-ar fi făcut multe ajustări din punct de vedere estetic. Fanii nu au putut să nu sesizeze această schimbare a cântăreței, așa că au reacționat. Ce a avut de spus Raluca, după ce a văzut comentariile răutăcioase?

Raluca Tănase s-a făcut cunoscută în anii 2000, atunci când s-a lansat în muzică, împreună cu sora ei, Denisa Tănase. Cele două au făcut parte din trupa Bambi. În anul 2015, trupa s-a destrămat, iar fiecare dintre cele două s-au axat pe domeniul afacerilor.

Fanii Ralucăi au sărit imediat cu reacții acide la adresa acesteia, după ce a postat pe pagina sa de Instagram, mai multe fotografii în care se poate observa clar cât de schimbată este, mai ales în zona feței. Cântăreața arată altfel, de când a trecut pragul cabinetelor chirurgicale.

Artista, care de o vreme a renunțat la cariera în muzică și s-a concentrat pe domeniul afacerilor este o cu totul altă persoană de când a ajuns la bisturiu sau cel puțin asta cred fanii.

Fanii Ralucăi Tănase au atacat-o cu replici acide

Tot mai mulți internauți au remarcat schimbările prin care a trecut Raluca Tănase în ultimii aproximativ 6 ani. Aceștia nu s-au mai putut abține și au lăsat mai multe comentarii dure, la ultimele postări de pe rețelele de socializare ale acesteia.

”Doamne, dar ce modificată ești la față!”, ”Parcă nu mai ești tu, nu exagera cu transformările”, ”Tu ești?”, ”Și chiar erai drăguță”, ”Blond îți stătea mai bine” sau ”Vai, nu a mai rămas nimic din ce ai fost”, sunt o parte din comentariile lăsate de fani pe contul de Instagram.

Raluca Tănase a reacționat: ”E firească transformarea mea, pentru că am îmbătrânit!”

Raluca Tănase a venit imediat cu o replică pentru toate comentariile răutăcioase pe care le-a primit din partea urmăritorilor săi de pe rețelele sociale. Aceasta a declarat că este perfect normal să existe o transformare fizică deoarece a îmbătrânit.

”Astea nu sunt decât niște aberații! Nici nu mă chinui să comentez așa ceva, pentru că mă întorc în trecut și nu am de ce! Lucrurile astea nici măcar nu mai sunt de interes, sunt unii oameni care au rămas în era aceea! E firească transformarea mea, pentru că am îmbătrânit! Ce vreți? Fac 37 de ani, nu am cum să mai fiu la fel! Eu m-am lansat în showbiz la 7 ani! Ați vrea să arăt la fel? Nu e nici măcar real ce s-a spus cu intervențiile la nivelul feței!”, a declarat Raluca Tănase pentru Click.

