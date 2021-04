Ramona Bădescu: “La 20 de ani mă consideram grasă și urâtă, făceam duș cu lumina stinsă!”

Ramona Bădescu, actrița stabilită în Italia de mai bine de trei decenii, a mărturisit că atunci când avea 20 de ani nu era deloc mulțumită de felul în care arăta, motiv pentru care prefera să facă duș cu lumina stinsă.

Ramona Bădescu este, în clipa de față, una dintre cele mai apreciate actrițe din Peninsulă. Recent, în cadrul unui interviu, aceasta a dezvăluit că, în trecut, a avut și perioade grele, în principal din cauza faptului că avea kilograme în plus. Între timp, lucrurile s-au schimbat. În prezent este una dintre cele mai sexy femei din Italia.

“La 20 de ani mă consideram grasă, urâtă, făceam duş cu lumina stinsă pentru că nu îmi suportam corpul. Părinţii mei îmi spuneau că mănânc prea mult… Acum, fac sport, mănânc zarzavaturi, fac yoga, Pilates, ţin să mă hrănesc cu lucruri cât mai naturale”, a dezvăluit Ramona Bădescu.

Chiar şi după ce a devenit mămică, Ramona Băsescu şi-a recăpătat imediat silueta. Cât timp a fost gravidă, a acumulat doar nouă kilograme. Acum are din nou 64 kilograme, greutatea optimă în opinia ei.

Ramona Bădescu, actriță apreciată în Italia

Ramona Badescu s-a născut pe 29 noiembrie 1968, la Craiova. Fascinată de scenă încă de mică, olteanca s-a dedicat unei cariere muzicale. Ulterior, a ales să devină actriță.

Teste rasate (1993), Le nuove comiche (1994), La regina degli uomini pesce (1995), Chiavi in mano (1996), La piovra 8 – Lo scandalo (1997), Incantesimo (1997), Incantesimo 2 (1998), Un medico in famiglia (1998), Trenta righe per un delitto (1998), Paparazzi (1998), Alex l’ariete (2000), Bibo per sempre (2000), Caruso, Zero for Conduct (2001), Lo zio d’America 2 (2006), Gli eroi di Podrute (2006) și Lo scandalo della Banca Romana (2010) sunt doar câteva dintre filmele și serialele unde a jucat diverse roluri.