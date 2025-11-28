Acasă » Știri » Ramona Olaru, amenințată cu moartea! Vedeta Antenei 1 trăiește în teroare: „Pe unde mă prind, mă omoară”

Ramona Olaru, amenințată cu moartea! Vedeta Antenei 1 trăiește în teroare: „Pe unde mă prind, mă omoară"

De: Anca Chihaie 28/11/2025 | 11:42
Ramona Olaru, amenințată cu moartea! Vedeta Antenei 1 trăiește în teroare: „Pe unde mă prind, mă omoară”
Ramona Olaru// Sursa foto: Instagram

Ramona Olaru, asistenta matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, continuă să atragă atenția publicului nu doar prin prezența sa în televiziune, ci și prin modul sincer în care vorbește despre viața personală și relațiile sentimentale. Vedeta pare să fi ajuns la o maturitate în ceea ce privește așteptările sale de la o relație și, deși viața ei amoroasă nu este publică, ea transmite clar că are o viziune bine definită asupra partenerului ideal.

În ultimul timp, Ramona a subliniat faptul că nu mai caută relații superficiale și că apreciază mai mult autenticitatea și compatibilitatea emoțională. Într-o perioadă în care societatea pune adesea accent pe aparențe și pe imaginea în social media, asistenta TV preferă să se concentreze pe caracter și pe calități precum empatia și maturitatea emoțională.

„Da, toată lumea zice: „Unde e boșorogul pe care nu îl postezi…?” Ce vrei dacă n-am? Găsesc pe unul și îl filmez ca să vă demonstrez vouă. Mă doare undeva pe mine ce credeți voi. Și dau foarte mulți bani pe vacanța asta, pentru că eu îi muncesc, eu îi plătesc. Da? Așa că, la mulți ani, la revedere.

Mi-aș dori… Auzi, ar fi bine să fie și în viața mea un domn mai în vârstă care să plătească lucrurile. De ce nu? Nu vreau. Păi nu, că tot e discuția despre cum tot timpul e un moș în spate care îți plătește lucrurile și pe el nu îl postezi. Nu am nici tineri, nici moși, din păcate, fie vorba între noi, dar n-ar fi rău, repet, să plătească cineva. Dar eu trebuie să am o relație cu omul respectiv și mie trebuie să-mi placă de omul respectiv ca să fie în viața mea. Altfel, doar pentru bani… lăsați, că poate oricine.”, a spus Ramona Olaru în cadrul podcastului lui Țibulcă.

Asistenta de la Neatza, amenințată cu moartea?

Asistenta de la „Neatza” a dezvăluit că a primit mesaje de amenințare din partea unor bărbați care i-au spus că o vor omorî dacă o prind. Ramona Olaru a explicat că aceste mesaje urâte vin ca urmare a faptului că oamenii nu suportă sinceritatea. Ea a adăugat că atunci când cineva trăiește într-o realitate proprie, nu tolerează ca cineva să îi schimbe cursul vieții.

„Am primit mesaje de amenințare de la niște bărbați, care mi-au zis că pe unde mă prind, m omoară. Mesaje urâte, pentru că oamenii nu suportă sinceritatea. Când omul trăiește într-o realitate, nu suportă să îi schimbi cursul vieții”, a mai povestit în cadrul podcastului Ramona Olaru.

Ce caută Ramona Olaru la un bărbat

Ramona Olaru a mai sugerat, indirect, că experiența de viață și responsabilitatea partenerului contează pentru ea. Aceasta nu exclude varianta ca viitorul său iubit să fie o persoană mai matură, care să contribuie la echilibrul relației, însă principalul criteriu rămâne compatibilitatea și atracția reală, nu alte aspecte materiale.

„Că nu îți găsești pe nimeni, că ești vai de capul tău. Dar cine a zis că eu caut? Ce nu știți voi este că s-a demonstrat că persoanele singure sunt cele mai fericite și liniștite. Serios! Și echilibrate. Și trăiesc și mai mult, pentru că nu se adună stresul și lucrurile care să ducă la boli, la, nu știu, supărări, la tot felul de chestii de genul ăsta. Și cei care îmi scriu mie „de ce nu am pe cineva” înseamnă că la voi e tristețe stând acolo cu cineva, și vor să fiu și eu supărată. E bine așa, e foarte bine”, a spus asistenta TV la Instastory.

