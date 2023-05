Ramona Olaru și fostul iubit au îngropat securea războiului! Cum s-au afișat în direct, la TV

Ramona Olaru i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a apărut pe micile ecrane în compania fostului iubit. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani n-a stat mult pe gânduri și a trecut la fapte. În ce ipostaze incendiare și-a făcut apariția pe sticlă?

Ramona Olaru și-a încheiat socotelile cu trecutul și a dat totul uitării. Vedeta de la Antena 1 i-a lăsat pe toți mască, după ce a apărut în compania fostului ei iubit, direct pe micile ecrane. Ediția de marți dimineața a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani a venit ca un fulger pentru toți telespectatorii. Puțini se așteptau s-o vadă pe asistenta TV în astfel de ipostaze, foarte apropiate cu fostul partener…Cuza de la Noaptea Târziu. Cei doi au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, cu multe certuri și împăcări. Povestea lor de iubire a fost tumultuoasă și s-a aflat pe buzele multora. Ramona și liderul trupei Noaptea Târziu și-au spus „adio”, apoi au mers pe drumuri separate. Fiecare și-a văzut de viață și a intrat într-o nouă relație.

După multă vreme, cei doi s-au regăsit chiar în emisiunea ce a făcut-o celebră pe Ramona Olaru. Se pare că au îngropat securea războiului și au dat uitării toate certurile și neînțelegerile. Spunem asta pentru că, marți dimineața, vedeta de televiziune și cântărețul s-au ținut de mână și au dansat. Ce romantic, ca-n vremurile bune!

De precizat este că asistenta l-a refuzat, inițial, pe fostul iubit atunci când acesta a invitat-o la dans. Și-a dorit un alt partener, însă Cuza n-a acceptat un refuz. A insistat și i-a câștigat mâna, căci inima i-a pierdut-o de mult timp.

„Dar nu vrei să facem schimb de parteneri? i-a spus Ramona Olaru lui Cuza.

„Nu, că o accidentez pe fată!”, a fost răspunsul lui.

Ce spunea Ramona Olaru despre Cuza de la Noaptea Târziu

Invitată în podcastul lui Ameri Nasrin, Ramona Olaru a recunoscut că a trăit momente jenante alături de Cuza de la Noaptea Târziu, după despărțire. Totul s-ar fi petrecut în cadrul emisiunii la care amândoi iau parte. Separarea lor a fost una dificilă, iar blondina a dezvăluit că nu poate rămâne prietenă cu bărbații cu care s-a iubit.

“Ameri Nasrin: Există prietenie după o relație de iubire?

Ramona Olaru: Nu, nu! Eu cu bărbații cu care am fost în relații nu mai am nicio legătură, de nicio natură. De ce aș avea? Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai, cum ai putea fi după aceea? Ce mai ai tu să-mi dai?

Ameri Nasrin: Dar bine, uite, o relație frumoasă, dacă îmi permiți, de amiciție/colegialitate e cu fostul iubit, Cuza.

Ramona Olaru: Nu, e de colegialitate. Putem conviețui (la locul de muncă), dar nu putem vorbi în afara platoului. Ce spuneam mai devreme, dacă în perioada cât ai fost lângă mine nu ai avut lucruri bune și normale în legătură cu mine, cu siguranță de atunci nu o să ai. Și plus că am chestia asta, ce a fost în trecut, de ce să mai car după mine? Ce poți tu să îmi mai dai, ce lecție, ce sfat? Nu, n-ai.

Ameri Nasrin: A fost o situație jenantă la început (n. red situația cu fostul ei iubit, Cuza)?

Ramona Olaru: Da, foarte rău. A fost rapid, atunci, n-aveai timp să te aduni. Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a explicat Ramona Olaru, în cadrul podcastului lui Ameri Nasrin.