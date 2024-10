Randi, primele declarații după ce ar fi fost prins drogat la volan: ”Iau foarte multe suplimente și beau ceaiuri”

Se complică lucrurile pentru Randi, după ce a fost prins la voal sub influența substanțelor interzise. Deși rezultatele analizelor IML au confirmat, duminică, prezenţa substanţelor psihoactive, cântărețul neagă acuzațiile ce i se aduc și pune totul pe seama consumului unor suplimente.

În data de 11 februarie, Randi a fost tras pe dreapta de un echipaj de rutieră. Artistul a fost oprit pe DN1, în zona localităţii Săftica, şi a refuzat testarea cu aparatul drugtest. Astfel, cântărețul a fost dus la o unitate spitalicească, unde i-au fost prelevate probe biologice, pentru stabilirea eventualei prezențe în organism a substanțelor psihoactive.

(CITEȘTE ȘI: RANDI, CERCETAT PENAL DUPĂ CE A CONDUS SUB INFLUENȚA SUBSTANȚELOR INTERZISE. CE I S-A DESCOPERIT ÎN SÂNGE, DUPĂ ANALIZE)

Randi, prima reacție după ce ar fi fost prins drogat la volan

După toate cele întâmplate, rezultatul analizelor de la IML a fost făcut public duminica trecută. Însă, deși analizele spun că în corpul lui Randi se aflau două substanțe psihoactive, cântărețul neagă acuzațiile și pune totul pe seama unor suplimente pe care obișnuiește să le consume.

„Am fost oprit, am refuzat să fac testul care se face pe loc pentru că iau foarte multe suplimente, beau tot felul de ceaiuri. Chestiile astea se mai încurcă uneori. Mai ies şi false. Eu am cerut analiza de sânge”, a declarat Randi.

Însă, de ce i-a fost frică nu a scăpat, iar buletinul de analize de la Medicină Legală a confirmat că Randi s-a urcat la volan drogat. Se pare că artistul a ieșit pozitiv la cocaină şi canabis.

„Am fost sfătuit să nu comentez foarte mult acum pentru că artiştii mai spun şi lucruri trăsnite. Ancheta este în curs de desfăşurare, avocaţii mei o să se ocupe de asta dacă o să fie nevoie. Eu sunt un biet artist, nu ştiu cum se procedează. Nu sunt panicat”, a mai spus Randi.

În acest caz, ancheta este în desfășurare, iar pe numele lui Randi s-a deschis un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Până când ancheta se va sfârși, Randi are permisul suspendat.

„În cauză a fost întocmit dosar de urmărire penală, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, a transmis Poliția Ilfov.

(VEZI ȘI: CELEBRA FORMAȚIE A ANILOR 2000 REVINE ÎN FORȚĂ! S-AU ”TORPILAT” RECIPROC ȘI S-AU DESPĂRȚIT CU SCANDAL, DAR…)