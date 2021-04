Rapid, debut cu dreptul în play-off: „Ăsta e Rapidul din Giulești, iubește-l și ai să înnebunești!”

Rapid București a debutat cu dreptul în play-off-ul pentru promovare din Liga 2. „Giuleștenii” s-au impus lla limită la Miercurea Ciuc cu scorul de 1-0, unicul gol al întâlnirii purtând semnătura lui Bălan (min.16).

„Ăsta e Rapidul din Giulești, iubește-l și ai să înnebunești! Se știe acest cântec, dar meciul a fost așa cum l-am preconizat, așa cum am vorbit și cu băieții. Nu poți realiza ceva decât prin sacrificiu și dăruire. Mai apoi, trebuie și partea tactică, să răspundem la cerințele noastre. Așa cum am dat și golul, s-a văzut, o fază lucrată la antrenament, care ne-a ieșit perfect. Asta le-am zis și jucătorilor înainte de meci, că așa vom da gol. Arătăm de trei meciuri o determinare, s-a produs o schimbare în mentalitatea jucătorilor, în dorința lor. Au înțeles foarte bine unde joacă, am schimbat un pic și sistemul de joc. Acest lucru s-a văzut în ultimele trei rezultate. Este un rezultat mare pentru noi acesta, am întâlnit o echipă foarte bine organizată, o echipă foarte bine pregătită fizic și tocmai de aceea victoria este cu atât mai importantă”, a declarat Mihai Iosif la finalul meciului.

După prima etapă din play-off, Rapid a acumulat 36 de puncte, la fel ca și „U” Craiova 1948. În celelalte două meciuri ale primei etape, s-a înregistrat același scor, 0-0: CS Mioveni – „U” Craiov 1948 și Dunărea – ASU Poli Timișoara.