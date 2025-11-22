Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane de dolari în campania lui Barak Obama

De: Irina Rasoveanu 22/11/2025 | 15:47
Un nou scandal de proporții zguduie America! Celebrul rapper Prakazrel „Pras” Michel, membrul fondator al trupei Fugees și câștigător a două premii Grammy, a fost condamnat la 14 ani de închisoare. Acesta este acuzat că și-a trădat țara pentru bani, după ce s-a implicat într-o escrocherie de miliarde de dolari din Malaezia. Artistul s-a folosit de notorietatea sa și a băgat bani ilegal în campania de realegere din 2012 a fostului președinte american Barack Obama. Află, în articol, toate detaliile!

Un tribunal american l-a condamnat pe Pras Michel la 14 ani de închisoare, deși procurorii care s-au ocupat de caz au cerut o condamnare pe viață. În 2023, celebrul rapper, în vârstă de 53 de ani, a fost acuzat de spălare de bani și încălcarea legislației privind finanțarea campaniilor electorale, într-un scandal global de influență străină condus de finanțatorul malaezian Low Taek Jho. Prin această schemă, campania lui Barack Obama a primit milioane de dolari.

Ce au susținut procurorii la procesul lui Pras Michel de la trupa Fugees

Juriul american l-a găsit vinovat pe Pras Michel pentru 10 capete de acuzare. Pe lângă acuzațiile legate de implicarea în escrocheria din Malaezia, celebrul rapper a mai fost judecat pentru lobby ilegal în numele Chinei în 2017, în timpul primei administrații Trump. Pras a fost găsit vinovat inclusiv de acțiune ca agent străin neînregistrat și manipulare de martori, în aprilie 2023.

Procurorii au susținut că artistul intenționa să solicite extrădarea antreprenorului Guo Wengui la Beijing. Afaceristul a fost acuzat că a fraudat mii de investitori cu peste un miliard de dolari. De asemenea, la proces au participat și starul de la Hollywood Leonardo DiCaprio, care a avut calitatea de martor, și fostul procuror general al SUA Jeff Sessions.

Peter Zeidenberg, avocatul membrului fondator al formației Fugees, a transmis că artistul vrea să facă apel și că sentința este „complet disproporționată față de infracțiune”.

„Pur și simplu nu există nicio justificare pentru ca domnul Michel să fie luat în considerare în acest fel, cu excepția pedepsei pentru optarea pentru proces”, a spus el.

Printre acuzațiile aduse, procurorii au enumerat și trădarea țării pentru bani. Aceștia au precizat că rapperul a căutat să exploateze și să înșele diverse entități din guvernul SUA, inclusiv Casa Albă și FBI, timp de aproape un deceniu. Pras Michel a primit peste 100 de milioane de dolari de la miliardarul malaezian Jho Low pentru a influența politica americană.

„A canalizat milioane de dolari din contribuții străine interzise către alegerile prezidențiale din Statele Unite (între 2012 și 2017, în perioada în care Barack Obama și Donald Trump se aflau la Casa Albă). Michel a mințit fără scuze și fără oprire pentru a-și pune în aplicare planurile. Sentința sa ar trebui să reflecte amploarea și profunzimea crimelor sale, indiferența lui față de riscurile pentru țara sa și magnitudinea lăcomiei sale”, au declarat procurorii cazului, potrivit BBC.

Rapperul Pras Michel/ Sursa foto: Profimedia

Michel, originar din Brooklyn și haitiano-american, a făcut ravagii în industria muzicală. Starul a fondat trupa Fugees, alături de prietenii săi din copilărie, Lauryn Hill și Wyclef Jean. În anii 90, atunci când a atins perioada de apogeu, formația a vândut milioane de albume și chiar a câștigat două premii Grammy.

