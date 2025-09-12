Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis: „Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse...”

Răsturnare de situație în cazul tragediei din Mehedinți, unde o profesoară în vârstă de 57 de ani a fost găsită fără viață în propriul apartament, alături de fiul său. Deși până acum anchetatorii au luat în calcul varianta unei sinucideri, sora femeii refuză să creadă că aceasta și-ar fi luat viața, cu atât mai puțin în prezența copilului. Profesoara s-ar fi chinuit timp de 10 ani să rămână însărcinată.

Pe 9 septembrie 2025, o profesoară de 57 de ani și fiul ei de șapte ani au fost găsiți fără viață în apartamentul lor din Drobeta Turnu Severin. Cea care a sunat de urgență la 112 a fost chiar sora femeii, care s-a panicat după ce profesoara nu a mai răspuns la telefon și a lipsit de la festivitatea de deschidere a anului școlar.

Sora profesoarei rupe tăcerea

Anchetatorii au luat în calcul varianta unei sinucideri pe fondul unei depresii și al scandalurilor legate de custodia copilului pe care le avea cu fostul soț. Cu toate acestea, sora profesoarei refuză să creadă că aceasta ar fi făcut gestul extrem, mai ales că l-a implicat și pe fiul său, un copil dorit extrem de mult.

Din primele date ale Poliției, se arată că profesoara și-ar fi ucis băiatul și mai apoi s-a spânzurat. Femeia ar fi făcut de-a lungul timpului mai multe fertilizări în vitro pentru a putea rămâne însărcinată. Unul dintre motivele pentru care ar fi recurs la suicid ar fi lupta pe care o avea cu fostul soț pentru custodie. Luptă care s-ar fi întins pe mai mulți ani de zile.

Femeia era profesoară la un liceu din Orșova și mai susținea cursuri și la un penitenciar din județ. Pe data de 2 septembrie, cu doar câteva zile înainte să moară, femeia și-a depus documentele medicale obligatorii pentru activitatea didactică, inclusiv un aviz medical de la un specialist. Așadar, sora ei refuză să creadă că aceasta s-ar fi sinucis.

„Nu s-a sinucis, scurt. Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse copilului chiftele, pârjoale, și s-au dus la ei acasă. Duminică era ziua lor de familie, se pregăteau de şcoală’, a spus Aurelia Ghinea, sora profesoarei.

