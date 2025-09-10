Ce se întâmpla între profesoara din Drobeta Turnu Severin care s-a sinucis și tatăl copilului ei, de fapt. Noi detalii uluitoare din anchetă

Un caz răvășitor a zguduit întreaga comunitate din Severin! O profesoară de logică, în vârstă de aproximativ 57 de ani, și fiul său de numai șapte ani au fost descoperiți decedați în locuința lor, într-o scenă aparent planificată cu minuțiozitate.

Ajunsă la locuință, sora profesoarei a observat că ușa dormitorului era încuiată din interior și nu putea fi deschisă. Situația a ridicat suspiciuni imediate, astfel că a apelat la serviciul de urgență 112. Pompierii și polițiștii sosiți la fața locului au spart ușa și au găsit trupurile femeii și ale copilului, într-un context care sugerează un gest extrem.

Ce se întâmpla între profesoara din Drobeta Turnu Severin

Primele date ale anchetei arată că tragedia ar fi avut legătură cu un conflict juridic prelungit între mamă și fostul său partener, tatăl minorului.

Documentele instanțelor de judecată conturează un tablou tensionat. Încă din 2020, profesoara a refuzat în repetate rânduri să îi permită tatălui copilului exercitarea dreptului legal de vizită, încălcând decizii definitive. În 26 decembrie 2020 a fost consemnată prima abatere, când tatăl trebuia să își vadă fiul conform programului stabilit, dar mama a refuzat. Situații similare s-au repetat în februarie și martie 2021, precum și în aprilie și mai, chiar și în prezența poliției și a executorilor judecătorești, potrivit Fanatik.

Pe parcursul anilor, aceste refuzuri au fost constante. Între mai și noiembrie 2021, contactul dintre tată și copil a fost blocat complet, iar pe 29 ianuarie 2022 s-a consemnat o nouă încălcare a hotărârii civile.

În februarie 2025, tatăl copilului a deschis un nou dosar, înregistrat la Curtea de Apel Craiova, având ca obiect revizuirea măsurilor privind minorul. Dosarul era judecat de secția „Minori și familie”, iar ultimul termen fusese consemnat pe 9 mai 2025. Următoarea audiere era stabilită pentru 12 noiembrie 2025, moment în care instanța urma să decidă asupra custodiei.

Între timp, autoritățile consemnau că femeia continua să împiedice tatăl să își vadă fiul. În unele situații, polițiștii au trebuit să intervină pentru a calma conflictele izbucnite în locuința profesoarei. Potrivit mărturiei surorii acesteia, copilul fusese conceput prin fertilizare in vitro, iar tatăl nu se implicase activ în creșterea lui până în momentul litigiilor. În fața instanței, femeia a invocat adesea motive precum presupuse comportamente agresive ale tatălui sau refuzul copilului de a pleca împreună cu el, însă judecătorii au apreciat că aceste argumente nu erau susținute de probe obiective.

Magistrații au stabilit că, prin refuzul constant de a respecta programul de vizită, femeia a acționat cu intenție indirectă, fiind conștientă că această atitudine ar putea afecta dezvoltarea copilului și relația lui cu părintele patern. Instanțele au subliniat că, potrivit Codului Civil, minorii au dreptul să păstreze legături personale cu ambii părinți, iar restricționarea acestui drept se poate face doar pentru motive temeinice și dovedite, în interesul superior al copilului.

