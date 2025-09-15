Acasă » Știri » Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a tribunalului!

De: Irina Rasoveanu 15/09/2025 | 17:46
Dorian Popa și-a aflat pedeapsa/ Sursa foto: Instagram

Dorian Popa și-a aflat sentința în dosarul deschis, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise! Iniția, instanța l-a condamnat la 8 luni de închisoare, însă decizia finală este cu totul alta.

În data de 27 octombrie 2023, Dorian Popa a fost oprit de un echipaj de poliție din localitatea Domnești, județul Ilfov. În urma testării rapide a fost indicată prezența substanțelor interzise în organism. Ulterior, artistul a recunoscut că fumase cannabis cu câteva zile în urmă și a cerut scuze în mod public pentru acțiunile sale. În luna iulie a anului trecut, instanța a admis toate probele Parchetului și a dispus începerea procesului în care celebrul vlogger este acuzat de consum de droguri la volan.

Ce a decis instanța în cazul lui Dorian Popa

Luni, 15 septembrie 2025, Dorian Popa și-a aflat sentința în dosarul în care este acuzat de consum de droguri la volan. Instanța l-a condamnat la 8 luni de închisoare, însă celebrul vlogger nu va ajunge după gratii, în cele din urmă.

Magistrații de la Judecătoria Cornetu au analizat trecutul artistului și au luat în calcul faptul că are o imagine bună. De asemenea, a contat faptul că evenimentul a fost unul izolat, iar Dorian Popa nu mai are antecedente penale.

În cele din urmă, instanța a decis să dispună supravegherea celebrului vlogger timp de 2 ani, însă orice abatere ar putea duce la aplicarea pedepsei. Mai mult decât atât, el este obligat să plătească 1.700 lei cheltuielile de judecată.

„În baza art. 336 alin. 2 C.pen. cu aplic. art 5 și art. 396 alin. 1, 4 şi 10 C.proc.pen. rap. la art. 83 C.pen. stabilește pedeapsa de 8 luni închisoare în sarcina inculpatului Popa Dorian-Laurențiu, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive (infracţiunea din data de 27.10.2023). În baza art. 83 alin. 1 C.pen. amână aplicarea pedepsei de 8 luni închisoare stabilite prin prezenta pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit în condițiile art. 84 alin. 1 C.pen. În baza art. 85 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum și întoarcerea; d)să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c-e C.pen. se comunică de către inculpat Serviciului de Probațiune Ilfov. În baza art. 404 alin. 3 C.proc.pen. rap. la art. 83 alin. 4 C.pen. atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere pe durata termenului de supraveghere și/sau a săvârșirii de noi infracțiuni, respectiv revocarea amânării aplicării pedepsei potrivit art. 88 C.pen. În baza art. 404 alin. 4 lit. e C.proc.pen. rap. la art. 398 C.proc.pen. cu ref. la art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 1.700 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 1.500 de lei cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală și 200 de lei cheltuieli judiciare din faza camerei preliminare și de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii”, se arată în decizia instanței.

