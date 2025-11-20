Acasă » Știri » Răsturnare de situație în cel mai ”bolnav” caz! Actrița a fost găsită vinovată că și-a ucis soțul, în timp ce avea o aventură cu fiul lui vitreg

De: Mirela Loșniță 20/11/2025 | 12:37
Foto: Facebook

Devyn Michaels, în vârstă de 47 de ani, a fost găsită vinovată de crimă după ce și-a ucis fostul soț în timp ce era căsătorită în secret cu fiul acestuia. Victima, Johnathan Willette, în vârstă de 46 de ani, fost agent imobiliar și soț al lui Michaels, a fost descoperit fără viață în locuința sa din Henderson, pe 6 august 2023.

Procurorii au declarat că Michaels era geloasă după ce Willette a obținut custodia exclusivă a celor doi copii ai lor, chiar dacă se pregătea să se mute înapoi cu ea și fiul său.

„Tot ce pot să spun este, pregătiți-vă, pentru că urmează o experiență șocantă’”, a spus procurorul, prezentând fotografii șocante de la locul crimei. Femeia a mărturisit că l-a lovit pe Willette cu un obiect asemănător unui sfeșnic, în timp ce îi făcea un masaj în dormitor.

La vremea aceea, Michaels era implicată într-un triunghi amoros tulburător. Ea s-a căsătorit cu Willette în 2012, divorțând în 2018, apoi s-a căsătorit mai târziu cu fiul acestuia, Deviere Willette, în vârstă de 29 de ani, într-o căsătorie pe care a numit-o „de conveniență”. Fiul bărbatului a mărturisit în fața juraților că nu a avut nicio implicare în uciderea tatălui său, în ciuda încercărilor avocaților apărării de a-l face suspect.

Procurorul Brittni Griffith a precizat că Michaels dorea să-l elimine pe Willette „din peisaj”. Aceasta a adăugat: „Adevărul este că zidurile se închideau în jurul lui Devyn Michaels și al fanteziei pe care și-o crease.”  De asemenea, avocații lui Michaels au susținut că nu ar fi putut ucide un bărbat de talia lui Willette și au subliniat că nu au existat martori sau înregistrări audio ale crimei.

Anul trecut, Michaels pledase vinovată pentru crimă de gradul doi într-un acord care ar fi făcut-o eligibilă pentru eliberare condiționată după 15 ani. Însă, la pronunțarea sentinței din vara aceasta, ea și-a cerut scuze, apoi a susținut brusc că este nevinovată, anulând acordul și trimițând cazul în instanță.

Inițial, aceasta le spusese detectivilor că intenționează doar să îl rănească pe bărbat, spunând că „voia doar să-l rănească suficient încât să fie nevoit să meargă la spital, pentru că voia să-l dea la o parte ca să poată afla ce poate face cu copiii ei”.

Anul trecut ea mărturisea că: „Știu că în acest moment nimeni din familie nu simte că sunt nevinovată în niciun moment și înțeleg asta, dar pot să-mi dovedesc nevinovăția. Chiar pot. Și nu voi înceta să lupt pentru a-mi dovedi nevinovăția”.

