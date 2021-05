Războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pare că se apropie de final. Indiciile care i-au dat de gol. FOTO

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău par că și-au petrecut Paște împreună, deși oficial, în prezent se află în plin scandal. Amândoi se luptă pentru custodia celor doi copii pe care îi împreună.

Cele două vedete nu apar împreună, dar au publicat pe rețelele de socializare poze în care amândoi apar în compania celor mici, în aceeași zi. În imaginea postată de Claudia copiii sunt îmbrăcați în port național, în ambele imagini.

Dar, din păcate pentru cei care sperau într-o împăcăre miraculoasă, Gabi a petrecut alături de mai mulți apropiați, în timp ce Claudia a fost la Constanța, cu familia.

Citește și: Momentul adevărului. Îl mai iubește sau nu Claudia Pătrășcanu pe Gabi Bădălău

Cele mai recente acuzații ale lui Gabi Bădălău

În urmă cu doar câteva zile, Gabi a adus acuzații grave la adresa încă soției sale, susținând că artista caută scandal și bani.

„Cred că ar trebui să vă dați seama ce fel de om este Claudia, dacă eu stau cu ea în casă și ea mă înregistrează și dă la televizor. Eu încerc să mă întâlnesc cu doamnele avocate ale ei, să încercăm să înscriem copii la școli, să încerc să o tranzacție să îi iau casă, mașină și alte lucruri, iar ea se ocupă de alte probleme.

Eu nu am vrut să mai vorbesc în ultima vreme, încerc să nu mai pun paie pe foc, dar se pare că Claudiei îi place circul la televizor. Eu înțeleg că are o problemă cu toate fetele, dar eu nu am nicio problemă cu ea, să-și vadă de treaba ei, să mă lase în pace.

Nu înțeleg ce are cu mine. Femeia visează milioane de euro, nu sunt gâsca ei”, a declarat Gabi Bădălău la Antena Stars.

Nu rata: Discuție halucinantă între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu! Afaceristul și-a ”bârfit” actuala iubită la fosta soție