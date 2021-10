Războiul este din ce în ce mai aprig! Bianca Drăgușanu o dă în judecată pe Claudia Pătrășcanu: ”Individa asta instabilă a început să mă denigreze”

Războiul dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu nu pare să se termine prea curând. Cele două și-au adus acuzații grave, iar acum blondina vrea să ducă situația la nivelul următor. Fosta prezentatoare de la Kanal D este decisă să meargă în instanță pentru a-și face dreptate.

În urmă cu o zi, Claudia Pătrășcanu ne-a făcut o serie de dezvăluiri despre Bianca Drăgușanu. Asta după ce… blondina a vorbit, printre rânduri, în cadrul unei emisiuni TV despre soția lui Gabi Bădălău. Claudia Pătrășcanu a răbufnit și i-a interzis Biancăi să-i mai pronunțe numele sau să mai vorbească despre familia sa. (CITEȘTE ȘI: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU, REPLICĂ DEVASTATOARE PENTRU BIANCA DRĂGUȘANU: ”A UITAT PE CE SUMĂ A LUAT-O GABI ÎN MALDIVE?”)

”Bine ar fi să înțeleagă o dată pentru totdeauna și să nu mai aducă în discuție în aparițiile ei la TV, nici pe mine, nici pe familia mea. Ea nu a înțeles încă ce rol am eu pentru Gabi și ce rol are ea! Nu înțelege că-i a cincea roată la căruță. Disperarea ei, frustrările, bocetele. Strigătul de disperare ca Gabi s-o ia de nevastă îi va adânci depresia cu care se luptă. Nu vedeți cum Gabi i le dă la fileu? Dacă el și-ar fi dorit ceva serios cu ea, Gabi nu ar mai fi apărut la brațul altor femei.

Această fătucă este pentru el doar umplerea timpului, doar de distracție. În decurs de un an, Gabi nu a ieșit niciodată să strige în gura mare că o ia de nevastă. Că poate acum eram și eu divorțată. Se umilește singură pe la TV, nu are pic de demnitate și încredere în ea. Păcat că nu mai există caravana lui Mircea Radu. A uitat că nici dinți în gură nu avea și doar se mândrea cu câte femei s-a bătut ea și îl implora pe acel baiat să o ia înapoi după ce a maltratat-o? E penibilă și expirată”, ne-a declarat Claudia Pătrășcanu.

Bianca Drăgușanu a sărit la atac

După afirmațiile făcute de Claudia Pătrășcanu, Bianca Drăgușanu a scos artileria grea și a sărit la atac. Blondina a făcut-o cu ou și cu oțet pe soția lui Gabi Bădălău, cu care de altfel a publicat și poze topless. Bianca a postat un mesaj dur, iar la final a mărturisit că o va da în judecată pe Claudia pentru calomnie.

Postarea a fost ștearsă, cel mai probabil din cauza pozelor topless postate cu Claudia Pătrășcanu care au încălcat regulamentul Instagramului, însă Bianca Drăgușanu a publicat mesajul în secțiunea de Insta Stories. De altfel, blondina a dezvăluit și faptul că la început soția lui Gabi Bădălău ar fi vrut să fie prietenă cu ea. Dovada constă în mesajele făcute publice de Bianca. (VEZI GALERIA FOTO A ARTICOLULUI)

”Buna dimineața😍 M-am trezit bombardată cu întrebări despre această individă! Uitați cine vorbește despre mine! Haideți să vă spun și eu ce poate unii dintre voi nu știti. Această singură ”mamă de copii” de pe planetă mă jignește de mai bine de 7 luni fără ca eu să fi fost vreo secundă motivul divorțului ei sau a problemelor pe care le are. Bineînteles, această femeie, în primă fază, mă aprecia și mă complimenta considerând că am putea fi chiar “ prietene”. Știu doar că între timp lucrurile s-au complicat iar individa asta instabilă a început să mă denigreze și să mă amenințe, atât ea cât și mama dansei.

Probabil gelozia, inferioritatea, prostia și frustrarea cauzează mari probleme de exprimare. Probabil plictiseala și lipsa de ocupație te fac să spui aberații ca să fii bagată în seamă. De 2 ani doar apare jignindu-și tatăl copiilor etc. Ceea ce nu știe multă lume despre această Sf. Filofteea este că de 4 luni este amanta unui anume Mache din Constanța, cunoscut om de afaceri prin port. Problema e că omul de 50 ani a ținut-o cât se poate de ascunsă pânaăacum 3 săptamâni când și-a dat seama cât valoreaza penibila asta. Acum cu o mică parte a poveștii vă țin la curent. Cu dovezi în curand și că tot îi plac procesele si plimbările București-Constanța, o aștept în instanță pentru calomnie. Apropo, cred că știe cine sunt și cu ce mă ocup real, cred că știe că sunt imaginea unor brand-uri cunoscute, iar afacerea mea o cunoaște destul de bine, așa că o aștept cu toată sinceritatea mea la Bucuresti și pentu mine”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.