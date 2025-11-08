Acasă » Știri » Râzi cu lacrimi! Cum l-a ironizat Mario Fresh pe Selly, după ce a sărit direct pe burtă în bazin. VIDEO

Râzi cu lacrimi! Cum l-a ironizat Mario Fresh pe Selly, după ce a sărit direct pe burtă în bazin. VIDEO

De: Anca Chihaie 08/11/2025 | 14:27
Foto: captură TikTok

Mario Fresh, moment viral după ce l-a ironizat pe Selly. Parodie amuzantă inspirată din „saltul pe burtă” al influencerului. Cum s-a filmat artistul!

Totul a pornit de la întâlnirea-surpriză dintre David Popovici, multiplu campion european și mondial la natație, și Andrei Șelaru, alias Selly, unul dintre cei mai urmăriți influenceri din România. Cei doi s-au întâlnit la bazinul Dinamo din București pentru o sesiune de antrenament transmisă în direct pe canalul de YouTube al lui Selly, în cadrul unui eveniment cu scop promoțional.

Cum l-a ironizat Mario Fresh pe Selly

Încercând să țină pasul cu performanțele campionului mondial, influencerul a executat o săritură stângace direct pe burtă, spre amuzamentul tuturor celor prezenți. Momentul, surprins în detaliu de camere, a devenit instantaneu material de glume și meme-uri în online.

Internetul a fost luat cu asalt de un nou moment care a stârnit hohote de râs printre fanii vedetelor din mediul online. După ce videoclipul cu Selly sărind caraghios în bazin, în timpul unei întâlniri cu înotătorul David Popovici, a devenit viral, Mario Fresh a decis să ducă totul la un alt nivel și a parodiat scena într-un mod inedit. Artistul a recreat „momentul săriturii” chiar în propria casă, simulând plonjonul pe o canapea, exact cum Selly sărise pe burtă în bazinul de la Dinamo. Clipul a strâns rapid sute de mii de vizualizări.

Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

Clipul original a fost urmărit de sute de mii de fani în doar câteva ore, iar reacțiile au fost împărțite între cei care s-au amuzat copios și cei care au apreciat autoironia influencerului. În scurt timp, internetul s-a umplut de versiuni parodice, remixuri și meme-uri, dovadă că scena a devenit un fenomen cultural spontan. În acest context, intervenția lui Mario Fresh a venit ca o continuare firească.

David Popovici și-a cumpărat vilă în comuna Frumușani. Cât costă imobilul, de fapt

David Popovici s-a întors în România! Primele declarații după ce a câștigat două medalii de aur: ”Simți tensiunea din aer”

Tags:
Iți recomandăm
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste 30 de ani de carieră: „Dacă te uiți din profil…”
Știri
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste…
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie
Știri
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie
Noua abatere pentru care medicii vor fi SANCȚIONAȚI disciplinar. Ce prevede proiectul de lege
Mediafax
Noua abatere pentru care medicii vor fi SANCȚIONAȚI disciplinar. Ce prevede proiectul de...
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de...
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din...
Senator prins la volan fără permis în Zalău. Paul Pintea A FUGIT de polițiști!
Mediafax
Senator prins la volan fără permis în Zalău. Paul Pintea A FUGIT de...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Digi 24
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Am găsit „animalul spiritual” al fiecărei vedete. Și culmea li se potrivește PERFECT! Bisoi, ...
Am găsit „animalul spiritual” al fiecărei vedete. Și culmea li se potrivește PERFECT! Bisoi, veverița hiperactivă sau Bianca, leopardul roz cu paiete | EXCLUSIV
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste 30 de ani ...
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste 30 de ani de carieră: „Dacă te uiți din profil…”
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie
Cine e Cătălina Jacob, frumoasa româncă ce ne va reprezenta la Miss Universe 2025? A fost crescută ...
Cine e Cătălina Jacob, frumoasa româncă ce ne va reprezenta la Miss Universe 2025? A fost crescută în Italia
Câți ani trebuie să muncești, ca să ai o pensie de 4000 lei în România? Salariul de care ai nevoie ...
Câți ani trebuie să muncești, ca să ai o pensie de 4000 lei în România? Salariul de care ai nevoie lunar
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital! Fostul pilot de raliuri îl plânge din spatele ...
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital! Fostul pilot de raliuri îl plânge din spatele gratiilor
Vezi toate știrile
×