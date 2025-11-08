Râzi cu lacrimi! Cum l-a ironizat Mario Fresh pe Selly, după ce a sărit direct pe burtă în bazin. VIDEO

Mario Fresh, moment viral după ce l-a ironizat pe Selly. Parodie amuzantă inspirată din „saltul pe burtă” al influencerului. Cum s-a filmat artistul!

Totul a pornit de la întâlnirea-surpriză dintre David Popovici, multiplu campion european și mondial la natație, și Andrei Șelaru, alias Selly, unul dintre cei mai urmăriți influenceri din România. Cei doi s-au întâlnit la bazinul Dinamo din București pentru o sesiune de antrenament transmisă în direct pe canalul de YouTube al lui Selly, în cadrul unui eveniment cu scop promoțional.

Cum l-a ironizat Mario Fresh pe Selly

Încercând să țină pasul cu performanțele campionului mondial, influencerul a executat o săritură stângace direct pe burtă, spre amuzamentul tuturor celor prezenți. Momentul, surprins în detaliu de camere, a devenit instantaneu material de glume și meme-uri în online.

Internetul a fost luat cu asalt de un nou moment care a stârnit hohote de râs printre fanii vedetelor din mediul online. După ce videoclipul cu Selly sărind caraghios în bazin, în timpul unei întâlniri cu înotătorul David Popovici, a devenit viral, Mario Fresh a decis să ducă totul la un alt nivel și a parodiat scena într-un mod inedit. Artistul a recreat „momentul săriturii” chiar în propria casă, simulând plonjonul pe o canapea, exact cum Selly sărise pe burtă în bazinul de la Dinamo. Clipul a strâns rapid sute de mii de vizualizări.

Clipul original a fost urmărit de sute de mii de fani în doar câteva ore, iar reacțiile au fost împărțite între cei care s-au amuzat copios și cei care au apreciat autoironia influencerului. În scurt timp, internetul s-a umplut de versiuni parodice, remixuri și meme-uri, dovadă că scena a devenit un fenomen cultural spontan. În acest context, intervenția lui Mario Fresh a venit ca o continuare firească.

David Popovici și-a cumpărat vilă în comuna Frumușani. Cât costă imobilul, de fapt

David Popovici s-a întors în România! Primele declarații după ce a câștigat două medalii de aur: ”Simți tensiunea din aer”