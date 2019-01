Reacția lui Carmen de la Sălciua, după ce au apărut imagini compromițătoare cu ea: “Nu a negat nimeni“

Carmen de la Sălciua nu s-a putut abține și a reacționat, după ce au apărut o serie de mesaje și imagini compromițătoare cu ea, pe Internet. Cineva a scos la iveală o serie de filmări de la unul dintre videoclipurile senzualei artiste. Ipostazele în care este surprinsă artista nu sunt deloc onorante pentru artistă, ea făcând o serie de gesturi care nu îi fac deloc cinste.

”Doar atât vreau să comentez! Mulțumesc celor care mă susțineți! Nu a negat nimeni existența acestor mesaje (mesajele pe care le schimba cu actualul ei iubit, n. red.), am negat doar că au fost trimise când relația noastră (a senzualei cântărețe cu încă soțul ei, Culiță Sterp, n. red.) nu era sfârșită! Dacă asta înseamnă dreptate, să loviți care, cum, cu tot felul… nu aveți decât! Dacă asta vă face pe unii fericiți, să stați să mă jigniți, aveți liber să faceți asta!”, a spus Carmen de la Sălciua pentru Wowbiz.ro.

Artista încearcă să le atragă atenția celor care o defăimează și a declarat că îi va pune să plătească: ”Familia mea privește asta, am și eu o mamă care sufera pentru mine, o soră și niște oameni care mă iubesc! Poate unele aveți fete acasă… Oare v-ar plăcea să vedeți cum bărbatul o înșală, cum profită de orice să apară să o denigreze? Oameni buni, cu toate carămizile astea aruncate în mine eu îmi voi face o casă, metaforic vorbind! Și telefonul meu e plin cu de toate, cu dovezi, dar am avut bun simț până la capăt să îmi vad de viața mea mai departe și să respect totuși niște ani! Eu mă retrag aici cu comentariile, dar pentru toate prejudiciile de imagine, pentru toată defăimarea mea ca om, ca artist, ca femeie… se va ocupa legea”.

”Timp de trei ani a avut numai de câștigat de pe urma mea!”

În urmă cu ceva timp, Carmen de la Sălciua spunea că fostul ei soț, Culiță Sterp, a avut numai de câștigat de pe urma ei. Mai mult decât atât, artista îl acuza pe Culiță Sterp de infidelitate. Se pare însă că lucrurile erau diferite față de situația expusă de Carmen de la Sălciua. (VEZI ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA, ATAC DEVASTATOR LA CULIȚĂ STERP: ”ȘTIAM CĂ M-A ÎNȘELAT, AM SACRIFICAT TOTUL!”)

”Când am văzut că relația noastră nu se mai poate repara, am decis să ne despărțim. Am fost înșelată cu prea multe femei, multe mi-au spus, am vorbit cu aproape toate, chiar dacă sunt foarte puține care au recunoscut public că i-au fost amante. Acum, văd eu, el încearcă să mă facă în toate felurile, scoate mesaje pe care le-am dat cu alt bărbat, după ce nu am mai fost împreună cu el, doar din răzbunare. Bine că nu pune și poze cu mine din momente intime, că, cine știe, poate are și din-alea… Adică, nu pot să înțeleg cum poate fi așa… bărbat, cum poate să spună lucrurile astea despre mine, având în vedere că, timp de trei ani, a avut numai de câștigat de pe urma mea și i-am fost, totuși, soție. Adică, sincer, am impresia că în felul în care se comportă, tot el se descalifică”, a mai spus Carmen de la Sălciua.