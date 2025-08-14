Reactia lui Costel Biju, după ce a fost acuzat că s-a prefăcut bolnav. Ce i-a pus pe gânduri pe fani

Costel Biju trece prin momente delicate! Manelistul a anunțat că se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care trebuie să anuleze evenimentele la care era așteptat în aceste zile. El a dat vestea tristă fanilor prin intermediul unui filmuleț în care apare cu branula în mână. Ei bine, mulți oameni nu l-au crezut și l-au acuzat că se preface. Reacția cântărețului nu a întârziat să apară.

În urmă cu o zi, Costel Biju a anunțat că a rămas fără voce de câteva zile și nu va putea ajunge la evenimentele promise. Manelistul a cerut înțelegere de la cei care îl așteaptă să le cânte și speră să își revină cât mai repede.

„De două- trei zile am rămas fără voce. Îmi cer scuze că nu am putut să ajung aseară la evenimentele promise. Nici astăzi nu voi putea ajunge. Nu știu când am să-mi revin, dar sper ca oamenii să mă înțeleagă, pentru că ei știu că eu sunt un artist foarte serios, dar niciodată nu se știe când te lasă vocea. Nu este instrument, ca să putem să apelăm la un alt instrument sau să cumpărăm alt instrument. Ieri am fost foarte rău, nu am putut nici să vorbesc, nu am avut glas. Astăzi sunt puțin mai bine și sper să îmi revin cât se poate de repede, să fiu pe scenă, să fac lumea fericită. Vă iubesc mult de tot pe toți, oamenii mei buni și frumoși. Voi știți cât de mult muncesc și la ce intensitate! Rugați-vă să-mi revin repede și vindecați-mă cu iubirea voastră printr-un mesaj frumos”, a spus Costel Biju.

Costel Biju, acuzat că se preface

În secțiunea de comentarii, mai multe persoane i-au transmis gânduri bune, inclusiv colegii lui de breaslă, precum Bogdan de la Ploiești, Leo de la Roșiori sau Ovidiu DeSanto. Pe de altă parte, unii internauți l-au acuzat că se preface.

Fanii au susținut că manelistul avea perfuzia oprită. De asemenea, unii oameni s-au arătat indignați de faptul că Narcis de la Bărbulești făcuse un anunț asemănător cu puțin timp înainte. Astfel, ei au crezut că Biju îl ironizează pe colegul său de breaslă.

„Perfuzia este oprită, domnu’ Biju”/ „Îl imită pe Narcis”/ „Faci mișto de Narcis, niciodată nu o să fiți ca el”/ „Domnul Biju, vedeți ca aveți perfuzia oprită și branula în aer”/ „Îl imită pe Narcis, încercând să facă mișto de el! Urât! Rușine! Oricum, omul e cu mult peste toți lăutarii!”/ „Nu-i frumos, Bijule, poate ajungi și tu în spital, Doamne Ferește!”, au fost câteva dintre comentarii.

Costel Biju nu a putut rămâne indiferent când a văzut aceste comentarii și a reacționat. Manelistul a transmis un nou mesaj în care i-a asigurat pe fanii săi că a fost complet sincer cu privire la starea sa de sănătate.

