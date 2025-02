Reacția unei turiste din Germania după ce a vizitat România! A rămas fără cuvinte: „De ce nu vorbește nimeni despre asta”

O turistă din Germania a ajuns pentru prima dată în România și a fost complet surprinsă de ceea ce a descoperit. Deși nu avea așteptări foarte mari, experiența trăită în București i-a schimbat total perspectiva. Mai mult, la finalul călătoriei, s-a întrebat de ce această destinație nu este mai promovată la nivel internațional, căci ea consideră că merită din plin.

Polina Vita, o tânără din Hamburg, a ales să exploreze capitala României alături de soțul și copiii săi. Fără să știe prea multe despre București a pășit pe străzile orașului cu dorința de a descoperi cultura locală și de a se bucura de o experiență autentică. Ceea ce a găsit aici a lăsat-o pur și simplu fără cuvinte.

Într-un videoclip postat pe TikTok, aceasta și-a împărtășit impresiile despre oraș și a recunoscut că Bucureștiul a devenit destinația sa preferată de vacanță. De la mâncare, la ospitalitatea oamenilor și atmosfera generală, totul a fost o surpriză plăcută pentru turistă.

Într-un mesaj postat online, Polina Vita a povestit cât de mult i-a plăcut România și cât de bine s-a simțit în București.

Am vizitat o mulțime de magazine și numeroase restaurante și am mâncat toate tipurile de mâncare tradițională. Mâncarea românească este atât de gustoasă! Nu m-am așteptat la asta. Nu mă puteam sătura de sarmale!”, a spus turista în mediul online.

De asemenea, tânăra din Germania a dat iama în magazinele din Capitală și a fost cucerită și de sesiunea de shopping. A cumpărat atât de multe lucruri încât a fost nevoită să își ia o valiză suplimentară pentru a putea transporta totul acasă.

„Acum trebuie să cumpărăm încă o valiză pentru că am luat o mulțime de lucruri de la magazinele vintage. Copiii au fost fericiți, eu am fost fericită. Și, da, am dansat într-un restaurant. Dacă vă gândiți să rezervați o vacanță anul acesta, luați în calcul România”, a mai spus turista din Germania.