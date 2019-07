Reacție scandaloasă a tatălui Andree Bălan după ce a aflat că fiica lui s-a împăcat cu Andreea Antonescu

Reunirea trupei Andre a luat prin surprindere foarte mulți fani, acestora nevenindu-le să creadă că Andreea Bălan și Andreea Antonescu vor cânta, din nou, împreuă. Cele două vedete vor lansa – marți, 9 iulie, după 20 de ani de pauză – piesa “Reset la inimă”.

Trupa, considerată un ”fenomen” la vremea respectivă, s-a bucurat de un succes uriaș, iar ”motorul” succesului a fost Sîndel Bălan, tatăl Andreei Bălan. Acum, impresarul se declară încântat de această reunire artistică. Iar amintirile sale sunt cu totul deosebite.

„Am făcut armata şi aceeaşi facultate cu tatăl Andreei Antonescu, Gigi Antonescu, şi eu o duceam pe Andreea mea la emisiunile pentru copii, iar el mergea cu Andreea lui la aceleaşi emisiuni. Aşa că am discutat să facem o trupă, ne-am dus cu ele la Cat Music, la Dan Popi, care le-a botezat «Andre». Eu am făcut piesele, Andreea Antonescu a mai compus din versuri, iar Andreea mea stătea pe lângă mine şi mă mai ajuta. Am şi acum toate fişele pieselor de la Uniunea Compozitorilor, căci eu am făcut mai toate hiturile Andre. De-a lungul anilor nu am mai încredinţat piesele nimănui să le cânte, căci m-am gândit că nu ar fi repezentat la fel de bine stilul Andre. Eu lucrez cu mulţi copii de la «Next Star», «X Factor» sau «Vocea Românei». Debutul fetelor pe o scenă a fost în 1998, pe 28 octombrie, când au fost invitate la Zilele Galaţiului şi au cântat o singură piesă, şi anume «La întîlnire», care ulterior a apărut pe compilaţia «La întâlnire», alături de alte nume mari din muzica românească de atunci”, a povestit Săndel Bălan pentru click.ro.