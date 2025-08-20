Realitatea rușinoasă despre tabăra de 999 de euro a Iulianei Beregoi: ”Și-a bătut joc”

Iuliana Beregoi este din nou în mijlocul unui scandal. După și-a lansat proiectul ”Tabără cu Iuliana Beregoi”, artista a devenit personajul negativ dintr-o întâmplare petrecută acolo. Artista a refuzat un participant să facă poze cu ea, iar motivul este cât se poate de serios.

Recent, Iuliana Beregoi a organizat o tabără de vară la munte. Proiectul s-a numit ”Tabără cu Iuliana Beregoi 2025”, a costat 999 de euro, iar toți participanții au făcut parte din comunitatea ei de fani. Odată cu începerea activităților de la munte, copiii prezenți au încărcat imagini pe social media din timpul vacanței. Unul dintre videoclipuri s-a viralizat rapid.

De ce a refuzat, de fapt, Iuliana Beregoi să facă poze cu fanii?

Tabăra de vară pentru fani a Iulianei Beregoi a avut loc în perioada 11-17 august (7 zile și 6 nopți). Pentru 999 de euro, fanii au avut cazare inclusă, 3 mese pe zi, transport dus-întors, ghidaj autorizat și activități de animație, proze profesionale și premii surpriză.

În timpul unei întruniri în aer liber, o fană de-a Iulianei Beregoi a rugat-o pe artistă să facă o fotografie cu ea, însă s-a lovit de un refuz. Motivul refuzului pare să fi fost faptul că – în timpul taberei – participanții urmau să facă poze cu artista în cadrul unei sesiuni foto profesionale. Imaginile au fost filmate și încărcate apoi pe o rețea de socializare. Utilizatorii au reacționat, iar reacțiile lor au fost pe măsură:

”Ce e cu comportamentul ei? Că nu-i Ina?” ”Vai, ce chef are…” ”Doamne ferește” ”Și-a bătutu joc de banii copiilor”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

În urmă cu ceva timp, Iuliana Beregoi transmitea că generația copiilor și adolescenților din România este parte din comunitatea sa de fani. Spunea despre fani că sunt ”prietenii” ei și le-a mulțumit de mai multe ori pentru susținerea și suportul artistic, numindu-i ”a doua ei familie”.

„Pentru mine, generația Z este comunitatea mea. Așa îmi numesc eu fanii. Eu îi numesc «prieteni» într-un mod mai scurt și «Generația Z» într-un mod mai oficial. Generația Z este a doua mea familie, sunt fanii mei care sunt cu sufletul independent, niciodată nu renunță la visurile lor, își urmează visul oricine le-ar sări în cale, că să zic așa”, declara Iuliana Beregoi în urmă cu ceva timp.

Am aflat cu cine se iubeşte în secret Iuliana Beregoi! „Regina online-ului” îşi ţine relaţia ascunsă, dar CANCAN.RO are toate detaliile

Iuliana Beregoi, imagini incediare din vacanța în Krabi. Cucerită de Thailanda