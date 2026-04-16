Record periculos! Un şofer a fost prins beat la volan de trei ori în două zile

Un șofer din Popești-Leordeni a devenit protagonistul unui caz ieșit din comun, după ce a fost depistat de trei ori conducând sub influența alcoolului într-un interval de mai puțin de 48 de ore.

Seria de abateri, comise la intervale scurte, a atras atenția autorităților prin repetitivitate și prin modul în care sancțiunile au escaladat de la o oprire la alta.

Record periculos!

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost oprit prima dată după ce polițiștii au observat un comportament suspect în trafic.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare peste limita legală, motiv pentru care agenții i-au aplicat amendă și i-au suspendat permisul de conducere, măsură standard în astfel de situații. Deși sancțiunea ar fi trebuit să-l țină departe de volan, șoferul nu a respectat interdicția.

La scurt timp după prima oprire, același bărbat a fost surprins din nou conducând, tot sub influența alcoolului, dar de această dată fără permis. Gravitatea cumulată a faptelor i-a determinat pe polițiști să întocmească dosar penal, având în vedere atât recidiva rapidă, cât și ignorarea flagrantă a măsurilor dispuse anterior.

Cea de-a treia oprire a avut loc în același interval de 48 de ore. Testarea a confirmat din nou prezența alcoolului în aerul expirat, iar comportamentul repetitiv și periculos al șoferului a determinat autoritățile să treacă la măsuri mai ferme. Bărbatul a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

