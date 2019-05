Rednic îi liniștește pe „câini”: „Eu am venit să rămân, nu să plec! Am venit să construiesc o echipă!”

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București, a ținut să-i liniștească pe fanii echipei și să infirme zvonurile apărute în mass-media care îl dau ca și plecat din „Groapă”, la finele acestui sezon.

„Nu ştiu cine sugerează că aş pleca, am fost clar de la început, eu rămân. Eu am venit să rămân, nu să plec! Am venit să construiesc o echipă. Am avut posibilitatea la aceste meciuri oficiale să-mi fac o imagine despre jucătorii pe care i-am adus în iarnă. Cred că rezultatele sunt mult mai bune decât ale echipei care era în momentul când am preluat-o eu. Şi cu buget mai mic. Din jucătorii care au venit, nouă rămân”, a declarat Mircea Rednic.

„Puriul” a mai spus că în campionatul viitor, situaţia financiară va fi la fel cum a fost la începutul acestui sezon.

„Vor fi contracte de 8.000, de 9.000 şi de 10.000 dacă va fi cazul, deci buget avem, jucători avem. Suntem în discuţii avansate cu jucători, dar nu o să mai afle nimeni decât în momentul în care vor semna. Când am avut ultima discuţie, am făcut un rezumat, am făcut nişte calcule legate de bugetul pe care îl avem pentru sezonul următor şi eu sunt mulţumit, chiar nu îmi fac probleme. Sigur nu ne putem compara cu cei de la CFR Cluj, de la Steaua sau Craiova, dar este dublu faţă de cel pe care l-am avut când am venit acum trei ani la Dinamo. E bun, nu vorbim de sume acum, important e că eu sunt mulţumit. Mi s-a spus până la ce limită pot să merg. Asta e situaţia, e filozofia clubului, a patronului şi eu sunt sigur că voi găsi soluţii. Când se termină campionatul voi mai avea o discuţie cu domnul Negoiţă. Mai sunt lucruri de pus la punct legate de lot, de perioada de pregătire”, a conchis Rednic.