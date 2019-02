Rednic își felicită jucătorii și la egal: „M-a mulţumit atitudinea jucătorilor!”

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat că remiza cu Dunărea pe care elevii săi au înregistrat-o la Călărași, în runda a XXV-a a Ligii I, 0-0, este una echitabilă.

„Puriul” a spus că atitudinea elevilor săi l-a mulțumit având în vedere starea terenului, dar mai ales adversarul – unul care l-a surprins în mod plăcut.

„M-a mulţumit atitudinea jucătorilor, mai ales dacă ţinem cont de starea terenului şi de adversar. Dunărea a avut un început de an bun, e o echipă organizată, agresivă, în sensul bun al cuvântului, şi ştiam la ce să ne aşteptăm. Am avut momente bune şi ne-am creat mai multe situaţii decât la ultimul meci. Păcat că nu am înscris. Am întâlnit un portar bun, inspirat, pe care l-am vrut şi noi, dar el a ales să vină la Călăraşi. Oricum, se vede o creştere şi la jucătorii care au venit mai târziu. Când ai ocazii, odată şi odată vor fi concretizate. E îmbucurător că ajungem în faţa porţii. Au fost alese soluţii proaste acolo. Normal că mai e mult de muncă, că mai trebuie să lucrăm la omogenitate, dar lucrurile sunt pe drumul cel bun”, a declarat Mircea Rednic.

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 11 cu 29 de puncte în timp ce Dunărea Călărași și-a păstrat locul 12, loc de baraj, cu 23 de puncte. Indiferent de rezultatul care se va consemna în această seată între Chiajna și Voluntari, Dunărea nu mai poate pierde locul 12 înaintea ultimei runde a acestui sezon regular.