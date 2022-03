CANCAN.RO vă prezintă exclusivitatea momentului. Imaginile vor zgudui, cu siguranță, anturajul celor implicați și nu numai! Anul trecut, în aprilie, CANCAN.RO vă dezvăluia, în exclusivitate, că Dragoș, nepotul lui “Ardei umplut”, milionarul acuzat că a sărăcit un stat african, și-a părăsit soția și s-a cuplat cu o tânără din Constanța. Fosta nevastă, Raluca, cea obișnuită cu petreceri faraonice la St. Barth, nu a rămas prea mult timp în „ofsaid”.

Iată că ex-nevasta lui “Ardei umplut” jr. s-a reorientat. L-a uitat pe nepotul celui care a devalizat Hidroelectrica și a sărăcit Gambia de 45,3 milioane dolari și a ajuns în brațele altui „Donjuan”, prezent în lumea bună a Capitalei și cunoscut ca „Regele halelii”, cel aflat în spatele luxosului restaurant Bone, dar și al altor localuri din zona Aeroportului Otopeni.

Este vorba despre un domn căsătorit – de origine arabă – în perioada 2006-2017 cu senzuala Mihaela E., de care, în cele din urmă a divorțat. După separare, micuțul arab a devenit regele gagicilor din Capitală, cu o activitate care l-ar face invidios inclusiv pe celebrul Stelu ANRP.

Micuțul arab e un mare cuceritor: tocmai s-a despărțit de focoasa Andra, fiica unui milionar din industria cărnii, el cochetând cu multe fete de oraș, inclusiv cu Ioana Urețu (cărți, dulciuri și flori) până când aceasta a fost “umflată” de Stelu ANRP.

(VEZI AICI: ROTOFEIUL CARE A SĂRĂCIT GAMBIA ȘI-A GĂSIT O NOUĂ VĂCUȚĂ: REPUBLICA CENTRAFRICANĂ! PREGĂTEȘTE O MEGA COMBINAȚIE ÎN AFRICA. TOTUL A FOST PUS LA CALE LA DUBAI + CINE ÎL AJUTĂ)

Raluca și „Regele halelii”, cel mai nou cuplu

„Regele halelii”, cel care i-a furat inima Ralucăi B. – sau nu – nu este un personaj străin de lumea politică. El încearcă în această perioadă fel de fel de aranjamente la Aeroportul Otopeni, chestiuni primejdioase, dar care în gașca de afaceriști de acolo au devenit practici obișnuite. Numiri, schimbări de directori, totul ca statul român să fie prejudiciat pentru interesele lor personale sau ale companiilor conduse de ei – sunt chestiuni la ordinea zilei. Conexiunile pe care ei cred că le au sunt de multe ori o perdea de fum, existând informații că gașca de la Otopeni se va plimba cu balena albastră în curând. Cu conexiuni cu tot.

Micuțul si sexualul arab este angajat la cea mai mare firmă de catering din România – străină, evident, de unde câștigă sume deloc de neglijat. Această calitate, plus faptul că este chipeș l-au adus în atenția multor domnișoare obișnuite să frecventeze localurile de lux din Capitală. El a avut, însă, ochi de data asta pentru Raluca B., ex-nevasta milionarului „Ardei umplut” junior, cu care s-a și combinat.

(NU RATA: DEZVĂLUIRI EXCLUSIVE. DRAGOȘ, NEPOTUL LUI “ARDEI UMPLUT”, A AJUNS CU NOUA CUCERIRE LA VILA DE 30+ MILIOANE DE EURO DE PE COASTA DE AZUR)

Ralucuța e speriată de moarte că pierde Mercedesul!

Raluca e într-o situație nasoală, căci “Ardei umplut” Jr. zis și „Tembelul”, a lăsat-o cu ochii în soare și cu un mic plod exact în fața ușii. Femeie singură după divorț, Raluca a acceptat rapid o legătură cu „Regele halelii”. Nu a contat faptul că se află în plin scandal cu fostul soț, care ar fi ajuns falit și care este chitit să-i ia ex-partenerei mașina înapoi, un Mercedes E Class Cabrio, cu care femeia s-a pricopsit după separare. E luptă mare, mare pe E Class. Pe viață și pe moarte și Raluca trage mari speranțe că Alteța Sa îi va lua o mașină similară sau îi va da banii fostului ei soț pe mașină. Acum se va vedea adevărul: bagă mâna-n buzunar micuțul arab sau doar o cioc-cioc și pa?

Întâlnire cu noul partener. Zâmbete, voie bună și…

Ralucuța s-a mutat într-o nouă locuință, la Blocul One Herăstrău, de lângă Benzinăria MOL, aflată lângă Parcul Herăstrău. Odată ajunsă în zona mai sus amintită, Raluca a intrat în parcarea subterană, cu E Class-ul vieții, decapotabil, cu numere roșii. Care numere mai mult ca sigur sunt expirate pentru că le are de foarte mult timp pe autoturism și care au fost prelungite automat pe perioada stării de alertă, care tocmai s-a terminat. Vorbim de un an.

În jurul orei 18:00, Raluca B. a ieșit cu mașina din subteranul blocului și a mers la restaurantul „La Brasserie” din Parcul Herăstrău, unde era așteptată de mai mulți prieteni, la o masă de aproximativ opt persoane. Acolo se afla și „Regele halelii”, care a întâmpinat-o cu zâmbet și căldură pe noua lui parteneră. Toți cei aflați la masă au părăsit localul, în jurul orei 21:00.

Imaginile realizate de CANCAN.RO plus informațiile culese confirmă, fără nicio exagerare, că „Regele halelii” o „cioc-cioc” pe ex-nevasta milionarului “Ardei umplut” jr. Urmează să mai revenim pe marginea acestui subiect în zilele următoare cu alte detalii funny!

„Ardei umplut”, omul care ar fi „orchestrat” jaful de la Hidroelectrica, stă ascuns în afara țării ca un mic pungaș doldora

Contractul dintre Energy Holding – Hidroelectrica „ar fi fost încheiat ilegal şi ar fi reprezentat mai mult de 1 la sută din PIB-ul României de la acea vreme”, a acuzat procuroarea DIICOT Adriana Cristescu, de la Serviciul de combatere a macro-criminalităţii economico-financiare. În urma anchetei efectuate de DIICOT, doar directorii Hidroelectrica care au semnat contractul cu Energy Holding au fost condamnaţi la închisoare, iar partea de dosar referitoare la afaceristul cunoscut drept „Ardei umplut” și la politicienii care l-au sprijinit nu a mai ajuns niciodată în instanţă.

(CITEȘTE ȘI: UNDE SE ASCUNDE MILIARDARUL ROTOFEI CARE A JEFUIT ”HIDROELETRICA”. PRIMELE FOTOGRAFII CU AUTORUL CELUI MAI MARE JAF AL ECONOMIEI ROMÂNEȘTI!)

Afaceristul ar fi câștigat miliarde de dolari de pe urma Hidroelectrica. Din 1996, i s-a permis să cumpere energie de la stat, care prin firmele lui a fost revândută unor fabrici de stat la prețuri chiar și de 10 ori mai mari. În 2001, „Ardei umplut” a încheiat cel mai mare contract de energie cu Hidroelectrica, de aproape 1 miliard de dolari. Despre acel contract, procurorii DIICOT au spus că reprezenta mai mult de 1 la sută din PIB-ul României de la acea vreme și că ar fi fost încheiat ilegal.

După ce „jaful de la Hidroelectrica” – în ceea ce îl privește pe „Ardei umplut” – a fost clasat (Hidroelectrica l-a dat în judecată pe controversatul om de afaceri, în instanțele civile, pentru recuperarea prejudiciului de 1 miliard de dolari însă a pierdut și nu a reușit să recupereze niciun leu), multimiliardarul a continuat seria „afacerilor de succes”.

Afaceristul „s-ar fi combinat” cu Yahya Jammeh, fostul președinte al Gambiei, cel care reușea să se mențină la putere prin legăturile stabilite cu oameni de afaceri controversați. Rețeta era – arată ziariștii de investigații – una foarte simplă și îndelung folosită, nu numai în țările africane. Președintele punea la dispoziția oamenilor de afacere contracte publice, primind comisioane consistente de la fiecare afacere.

Acuzat că a devalizat Gambia

Potrivit riseproject.ro, printre cei poziționați strategic, chiar în cercul intim de afaceriști al fostului președinte al Gambiei, s-a aflat și ex-magnatul energiei din România. Multimiliardarul a fost numit consul al Gambiei în Monaco și apoi în Emiratele Arabe. „Ardei umplut” – care a renunțat la cetățenia română, în 2008, devenind cetățean elvețian – și fostul președinte al statului african s-au ocupat de exportul ilegal de palisandru (n. red. – este înscris pe lista speciilor protejate internațional), un lemn extrem de scump. Palisandrul – lemn de trandafir – se tranzacționează cu până la 25.000 de dolari tona, asta în timp ce un metru cub de stejar proaspăt tăiat – cântărește în jur de o tonă – costă câteva sute de dolari.

(NU RATA: IMAGINI CU PROPRIETATEA SECRETĂ DE 30 MIL. € A MULTIMILIARDARULUI ROMÂN CARE A DEVALIZAT HIDROELECTRICA)

Exportul de palisandru a fost pus „sub lupă” de mai multe organizații internaționale, iar în urma anchetelor s-a ajuns la concluzia că această activitate a început să se intensifice din anul 2010. Paradoxal, exact atunci și-au făcut intrarea în țara vest-africană Bogdan B. și nepotul său, Dragoș B.. Cei doi, alături de președintele Jammeh, au înființat compania WestWood Gambia Ltd., care a primit monopolul exportului de lemn de trandafir din Gambia spre China.

Astfel, conform informațiilor sursei citate, în 2010, în doar șase luni, compania lui „Nicholas” B. a exportat 5.000 de containere de cherestea. În schimb, fostul șef de stat ar fi primit 15 milioane de dolari pentru că a susținut exportul ilegal controlat de… familia lui „Ardei umplut”. Prejudiciul cauzat statului african s-ar fi situat la aproximativ 45 de milioane de dolari.

Pericolul maxim pentru “Ardei umplut”: șefii de carton ai Energy Holding îl vor da în primire?

Un dosar ținut ascuns prin diferite tertipuri, dar și prin conexiuni, al Energy Holding este în lucru la Parchetul General. Răducu Alexandrescu și Lavinia Țicu, cei care au devalizat statul român, dar si compania pe care o conduceau – alături de Mihaela Moldovan (fiscul român ar avea întrebări multiple către dânsa) care era o piesă importantă în cercul infracțional – se vor duce, mai mult sau mai puțin, zeci de ani la închisoare. Ei sunt așteptați la procurori pentru a scrie tot și a scăpa sau a continua să tacă și să îl acopere pe “Ardei umplut” și să stea la pușcărie mult și bine. Greu să se decidă, într-adevăr. 😂😂😂😂😂

Pont pentru Parchetul General: tranzacțiile cu apropiații lui Buzăianu – achizițiile de terenuri. Vi le vom povesti noi, într-un articol viitor.