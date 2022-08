„Regele”, regrete după remiza de la Botoșani: „Trebuia să plecăm cu 3 puncte acasă!”

Gică Hagi, managerul formației Farul Constanța, a ținut la finalul meciului de pe „Municipal” să laude FC Botoșani, afirmând că gruparea moldavă arată bine cu Mihai Teja la timonă. Cu toate acestea, „Regele” crede că după aspectul jocului, „rechinii” trebuiau să plece cu toate punctele puse joc, duelul terminându-se cu scorul 1-1.

„FC Botoșani e o echipă foarte bună, arată bine cu Mihai Teja. Intensitatea a fost mare, ritmul la fel. A fost un joc de nivel european. Am pus presiune pe adversar în deplasare, eu cred că meritam mai mult. Sunt foarte mulțumit de jucători, de atitudinea lor, de determinare, concentrare. Trebuia să plecăm cu 3 puncte acasă, am făcut un meci foarte bun, am pregătit excelent jocul și am fost mai buni decât ei. Runda viitoare cu Hermannstadt va fi greu. Am văzut-o pe Hermannstadt, încep s-o cunosc, am văzut-o și în Liga 2, au omogenitate, stau bine în teren, e o echipă foarte grea”, a declarat Hagi la finalul meciului de pe „Municipal”.

Neînvinse în acest debut de sezon, cele două formații au contabilizat câte 8 puncte în clasament, Farul fiind pe locul 4, iar FC Botoșani pe locul 5, cu un golaveraj inferior. Podiumul în SuperLigă este alcătuit din CFR Cluj (9 puncte), Rapid (9 puncte) și FC Hermannstadt (8 puncte).

La polul opus, pe ultimele trei locuri ale clasamentului se află Chindia (2 puncte), „U” Cluj (2 puncte) și CS Mioveni (1 punct).