Reghe răsucește cuțitul: „Nu mă așteptam la acest scor!”

Laurențiu Reghecampf, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a declarat la fianlul partidei câștigate de elevii săi cu Dinamo, scor 5-0, că nu se aștepta la o asemenea diferență.

„Nu mă așteptam la acest scor, sincer. M-am gândit că vom avea un meci foarte greu, m-am gândit că se vor mobiliza. Din păcate, i-am prins pe Dinamo într-un moment nefericit pentru ei. Îi felicit pe jucătorii mei care au făcut presiune 90 de minute, i-au împins să facă anumite greșeli. Am ratat foarte mult. Se joacă prea mult cu ocaziile, iar în anumite meciuri se poate ca în anumite ocazii fotbalul să ne pedepsească. Am ratat și în repriza a doua. Pentru mine e numai statistică, mă interesează să ajung la locurile fruntașe. Nu cred că ar trebui să conteze rezultatul, ci doar punctele câștigate. Am prins Dinamo într-un moment dificil, v-am spus. Au probleme, se vede că se întâmplă ceva în mijlocul lor. Nu e problema mea să discut despre acest lucru. Oamenii care iubesc această echipă vor veni lângă ea”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Oltenii s-au impus prin golurile marcate de Lyes Houri (min.16 – penalty), Andrei Ivan (min.52), Alexandru Cîmpanu (min.58), Mihai Căpăţînă (min.62) şi Jovan Markovic (min.90+1). Trebuie menționat însă că „alb-roșii” au fost nevoiți să evolueze din minutul 17 cu un jucător mai puțin pe teren, Deniz Giafer fiind eliminat la faza în care a provocat și penalty-ul din care „juveții” au deschis scorul.

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 15 în Liga 1 cu doar 6 puncte în clasament. De partea cealaltă, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a urcat pe locul 7 cu 16 puncte, fiind la un punct de Rapid, giuleștenii fiind pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.