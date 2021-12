Reghecampf își pune jucătorii la zid după remiza cu UTA: „Am fost foarte slabi!”

Laurențiu Reghecampf, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a taxat jocul slab al elevilor săi în remiza, scor 0-0, din Bănie cu UTA, meci disputat în cadrul rundei 20 a Ligii 1.

„Este o dezamăgire mare pentru jocul practicat. Am fost foarte slabi, am și avut o mică ședință! Trebuie să fim bucuroși pentru faptul că am câștigat un punct. Cei de la UTA au fost mult superiori, nu știu de ce. Schimbările n-au adus nimic. Am avut impresia că jucăm în minus. Este păcat că s-a încheiat așa ultimul meci de acasă. Mă gândeam la altă ambiție, altă determinare. Avem un gust amar și trebuie să ne gândim ce este de făcut. Lipsesc jucători importanți, iar cei care sunt n-au viteză. Nu reușim să ieșim din apărare cu pase, le este foarte frică, se vede cu ochiul liber. Mai avem o etapă! Trebuie să câștigăm la Mediaș, să punem osul la bătaie. În momentul de față trebuie să ne gândim la play-off”, a declarat Laurențiu Reghecampf, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova.

În urma acestei remize, oltenii ocupă locul 4 cu 31 de puncte, în timp ce UTA se află pe locul 8 cu 27 de puncte.

Program etapa a 20-a Liga 1

Academica Clinceni – FC Voluntari 0-0

Universitatea Craiova – UTA Arad 0-0

Miercuri, 15 decembrie

ora 15:00 FC Botoșani – Gaz Metan

ora 17:30 FC Argeș – Sepsi OSK

ora 20:30 FCSB – Rapid

Joi, 16 decembrie

ora 15:00 Chindia Târgoviște – „U” Craiova 1948

ora 17:30 CS Mioveni – Dinamo

ora 20:30 Farul – CFR Cluj

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 19 17 0 2 29-8 51

2 FCSB 19 13 4 2 35-16 43

3 FC Voluntari 20 10 4 6 23-19 34

4 Rapid 19 8 7 4 24-17 31

5 Universitatea Craiova 20 9 4 7 35-22 31

6 FC Botoșani 19 7 9 3 18-17 30

7 Farul Constanța 19 8 5 6 21-11 29

8 UTA Arad 20 6 9 5 16-13 27

9 FC Argeș 19 8 3 8 17-16 27

10 Sepsi OSK 19 5 9 5 20-17 24

11 Chindia Târgoviște 19 4 7 8 13-13 19

12 Gaz Metan Mediaș 19 5 4 10 15-22 19

13 CS Mioveni 18 4 5 9 11-26 17

14 „U” Craiova 1948 19 3 6 10 12-21 15

15 Dinamo 19 3 3 13 14-39 12

16 Academica Clinceni 20 3 4 13 15-40 11