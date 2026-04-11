Regreți adresa de Gmail? Google introduce, în sfârșit, opțiunea mult așteptată

De: Diana Cernea 12/04/2026 | 00:50
După peste două decenii, Google permite utilizatorilor să-și schimbe adresa de Gmail fără să-și piardă contul. Funcția, cerută de ani de zile, vine ca o soluție pentru cei care au rămas „blocați” cu adrese create în adolescență sau în era începuturilor internetului.

Pentru milioane de utilizatori, adresa de Gmail creată în 2004 sau în anii următori nu mai reflectă cine sunt astăzi. De la nickname-uri stânjenitoare la combinații de cifre fără sens, mulți și-au dorit posibilitatea de a face o schimbare fără a pierde accesul la cont.

Acum, acest lucru devine posibil. Anunțul a fost făcut inclusiv de CEO-ul Sundar Pichai, care a subliniat că „adresa ta de Gmail nu trebuie să rămână blocată în 2004”.

Noua opțiune Gmail de la Google

Conform Associated Press, funcția este introdusă treptat și este deja disponibilă pentru utilizatorii din SUA, după ce a fost testată inițial în India.

Procesul este relativ simplu: utilizatorii trebuie să acceseze setările contului Google, secțiunea „Personal info”, apoi „Email”, unde vor putea selecta opțiunea de schimbare a adresei — dacă aceasta este disponibilă pentru contul lor.

După alegerea noii adrese, Google verifică dacă aceasta nu a mai fost folosită și nu există deja în sistem.

Ce se întâmplă cu vechea adresă Gmail

Unul dintre cele mai importante aspecte este că vechea adresă nu dispare. Ea rămâne activă ca alias, iar toate emailurile trimise către vechiul sau noul cont vor ajunge în același inbox.

Utilizatorii pot vedea la ce adresă a fost trimis un mesaj și, dacă doresc, pot reveni la adresa veche prin setările contului.

Există și limitări

Google impune însă câteva restricții importante. Schimbarea adresei nu poate fi făcută frecvent, utilizatorii trebuie să aștepte un an înainte de a face o nouă modificare, iar numărul total de schimbări este limitat.

În plus, unele aplicații sau servicii externe ar putea să nu recunoască imediat noua adresă, ceea ce poate crea probleme temporare de autentificare.

Impact asupra ecosistemului Google

Adresa de Gmail nu este folosită doar pentru email, ci și pentru accesul la servicii precum YouTube sau Google Docs, dar și pentru numeroase aplicații externe.

Din acest motiv, schimbarea adresei poate avea efecte în lanț, iar Google recomandă verificarea setărilor și actualizarea datelor în serviciile conectate.

Actualizarea marchează o schimbare semnificativă într-o politică care a rămas neschimbată timp de 22 de ani. Pentru mulți utilizatori, este o oportunitate de a-și „reseta” identitatea digitală.

