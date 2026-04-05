Remediile simple pentru stomac sensibil: ce spune Dr. Sava despre banană, miere și cartoful fiert

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni se confruntă cu probleme digestive, soluțiile simple, naturale, revin în atenție. Medicul Sava vorbește despre trei alimente la îndemână, banana, mierea și cartoful fiert, care pot calma stomacul și reduce disconfortul, fără a înlocui însă tratamentul medicamentos.

Dr. Sava, descrie unul dintre cele mai cunoscute remedii naturale pentru sensibilitatea gastrică:

„Banana face pe interior așa ca un strat protector și stomacul o să fie protejat. Nu înlocuiește medicamentul, dar poate să ajute de multe ori atunci când te doare stomacul”, susține dr. Sava.

Remediile simple pentru stomac sensibil

Bananele bine coapte sunt considerate alimente blânde pentru digestie, datorită conținutului de pectină și fibre solubile. Aceste substanțe contribuie la calmarea mucoasei gastrice și pot reduce senzațiile de arsură sau iritație. În plus, banana are un efect emolient, ceea ce înseamnă că ajută la „îmblânzirea” mediului gastric, mai ales în perioadele în care stomacul este sensibil.

Mai mult decât atât, anumite componente din banană pot stimula producția de mucus gastric, un mecanism natural de protecție care contribuie la apărarea pereților stomacului împotriva acidului.

Mierea, calmant natural pentru mucoasa gastrică

Un alt aliment recomandat de medic este mierea, despre care spune că „este un antiinflamator foarte puternic, este și aseptic și calmează și mucoasa gastrică”.

Folosită de secole în medicina tradițională, mierea conține enzime active, antioxidanți și compuși cu rol antibacterian, care pot contribui la reducerea inflamației și la susținerea proceselor de refacere a mucoasei digestive.

De ce se consumă mierea dimineața

Consumată dimineața, pe stomacul gol, mierea acționează mai rapid asupra tractului digestiv, având un efect liniștitor și protector. Ea poate ajuta la reducerea iritațiilor și la crearea unui mediu mai echilibrat în stomac, fiind inclusă frecvent în remedii naturiste pentru gastrită ușoară sau disconfort gastric.

Referitor la temerile legate de glicemie, Dr. Sava subliniază că efectul nu este atât de accentuat pe cât se crede în mod obișnuit, mai ales atunci când mierea este consumată în cantități moderate.

Cartoful fiert, alimentul „neutru” pentru digestie

„Aveți cartoful fiert, care este neutru din punct de vedere al acidului, nu o să crească acidul și protejează stomacul. Cartoful fiert rece”

Cartoful fiert este recunoscut pentru faptul că nu stimulează secreția de acid gastric și este ușor de digerat, ceea ce îl face ideal pentru persoanele cu stomac sensibil. Textura sa moale și conținutul ridicat de apă contribuie la calmarea mecanică a mucoasei gastrice, fără a o irita.

Un aspect important este consumul cartofului după răcire. În acest stadiu, conținutul de amidon se transformă parțial în amidon rezistent, care se digeră mai lent și oferă o senzație de stabilitate digestivă. În plus, acest tip de amidon poate avea efecte benefice asupra florei intestinale.

Alimente simple, efecte importante

Cele trei alimente recomandate, banana, mierea și cartoful fiert, au în comun faptul că sunt ușor de tolerat de organism și pot contribui la protejarea indirectă a stomacului. Fie că vorbim despre efectul calmant al fibrelor din banană, despre proprietățile antiinflamatoare ale mierii sau despre neutralitatea cartofului fiert, toate aceste opțiuni pot fi utile în perioadele de disconfort digestiv.

Mesajul medicului este unul clar: aceste alimente nu înlocuiesc tratamentul, dar pot fi un sprijin real pentru stomacul sensibil.

„Puteți să consumați aceste lucruri, mai ales dacă sunteți sensibili”, spune Dr. Sava, subliniind rolul echilibrului și al alegerilor simple în menținerea sănătății digestive.

