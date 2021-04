Remiză albă la Giurgiu în deschiderea ultimei runde a Ligii 1!

Astra a terminat la egalitate cu UTA, scor 0-0, pe teren propriu, într-un mci din etapa a 30-a a Ligii I.

După ce în tur s-a impus cu 6-0, Asra nu a reușit să-și valorifice avantajul terenului propriu deși a avut avantaj numeric mai bine de 20 de minute după ce fundaşul rus Evgheni Şliakov a fost eliminat în min. 71, pentru cumul de cartonaşe galbene.

„Am venit la Giurgiu cu dorința clară de a căștiga și cred că 60-70 de minute am și demonstrat în joc asta. Apoi, după eliminarea lui Evgeniy, Astra a venit puțin peste noi, nu prea ne-am văzut în atac și cel mai important este că am scos remiza ce ne permite să intrăm cu 19 puncte în play-out. Așadar, una peste alta, e un punct câștigat după o prestație bună a băieților. Chiar vreau să-i felicit pentru cum au abordat meciul, atitudinea a fost cea corectă, iar rezultatul și el pozitiv. Până la urmă nu am luat gol de la al patrulea atac din campionat și am demonstrat, cumva, că eșecul dur din tur a fost mai mult un accident”, a declarat Laszlo Balint la finalul disputei de pe arena „Marin Anastasovici”, din Giurgiu.

În urma acestui rezultat Astra se află pe locul 9 cu 38 de puncte în timp ce UTA este pe locul 10 cu 37 de puncte.