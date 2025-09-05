Replică ireală a unui preot, după ce o mamă a vrut să își hrănească bebelușul în biserică: ”Trebuia să stai acasă”

Scandal chiar înainte de botez într-o biserică din Iași. Un preot a început să țipe la toți cei prezenți după ce mama copilului pe care trebuie să îl boteze voia să își hrănească bebelușul. Reacția exagerată a preotului i-a șocat pe toți din jur, iar scenele au fost fimate de cei prezenți.

Un caz incredibil a avut loc la Iași, unde un preot a început să urle chiar înainte de a oficializa ceremonia de botez, când mama bebelușului pe care trebuia să îl boteze a vrut să îl hrănească. Clericul și-a ieșit din minți și s-a arătat extrem de deranjat că se întârzie cu pregătirile și că familia nu a ajuns la ora stabilită.

Replica ireală a preotului

Familia nu a întârziat mai mult de jumătate de oră, dar preotul nu a înteles că nașii au venit tocmai de la Constanța la Iași pentru acest eveniment, iar drumul a fost extrem de aglomerat. Când toată lumea a ajuns la biserică, bebelușul a început să plângă, iar mama lui a vrut să îl alăpteze pentru a-l calma. Când a văzut ce vrea să facă, preotul a început să aibă o reacție care a șocat pe toată lumea.

„- Trebuia să stai acasă!

– Calm, părinte!

– Calm, calm, dar nici în halul ăsta!

– Eu acum în loc să o botez, eu trebuie să o aştept să-i dea de mâncare! După ce că întârziaţi… Nu trebuia să-i dea de mâncare până aţi venit aici?! De ce aţi întârziat? De asta am tensiune, pentru că aţi întârziat! Dacă veneaţi la timp, nu era nicio problemă!”, a spus preotul.

Ceremonia s-a desfășurat până la urmă, dar unul dintre persoanele care au filmat scenele exagerate ale preotului a postat totul pe rețelele de socializare.

„Am vrea să-l facem și noi vedetă pe domnul preot din Hoișești, comuna Dumești. Să vedeți dacă este comportament pentru omul bisericii”.

Scandalul din Iași a ajuns și la urechile Arhiepiscopiei Iașilor care a reacționat:

„Este evident că rânduiala Tainei Sfântului Botez se cuvine a fi ţinută într-o linişte şi pace firească unui moment de rugăciune. Regretăm reacţia nepotrivită care reiese din această înregistrare! Dealtfel, părintele din satul Hoisești, comuna Dumești, fiind solicitat ulterior să explice acea atitudine, îşi exprimă profund regretul pentru acest incident izolat, singular, petrecut în acea comunitate parohială”, au transmis reprezentanţii Arhiepiscopiei Iașilor.

