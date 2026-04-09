Acasă » Știri » Rețeta de pască a lui Ștefan Popescu face senzație. Detaliul care o transformă total

De: Alina Drăgan 09/04/2026 | 22:07
Rețeta de pască a lui Ștefan Popescu face senzație /Foto: Social media

Sărbătorile pascale se apropie cu pași repezi, iar gospodinele au intrat deja în febra pregătirilor. Meniurile sunt stabilite, lista de cumpărături este făcută și urmează marile pregătiri. De la masa de Paște nu are cum să lipească pasca, iar chef Ștefan Popescu vine cu o rețetă care face diferența. Pentru ca pasca să fie delicioasă iar cei de la masă să mai ceară încă o porție, secretul stă într-un ingredient simplu care face diferența. Și atenția la detalii contează.

Ștefan Popescu propune o rețetă de pască delicioasă. Ingredientele sunt cele clasice, însă diferența o fac detaliile. Secretul stă în echilibrul aromelor. De asemenea, contează mult și aluatul care trebuie să fie bine făcut, iar totul este încununat de umplutura cremoasă.

Ștefan Popescu spune că succesul fiecărui preparat stă în echilibrul aromelor și atenția la detalii. Pasca nu face excepție, iar chef-ul și-a dezvăluit toate secretele. Iată cum prepari o pască perfectă și de ce ingrediente ai nevoie.

Ingrediente pentru aluat:

  • 150 g făina albă 000
  • 1 gălbenuș ou la temperatura camerei
    20 g zahăr tos
  • 90 ml lapte integral
  • 30 g unt la temperatura camerei, grăsime min 80%
  • ¼ linguriță sare fină
  • 3 g drojdie uscată
  • ½ lingurița extract de vanilie
  • coaja rasă de la ½ lămâie

Ingrediente pentru umplutură:

  • 150 g brânză dulce de vaci (bine scursă)
  • 25 g smântână
  • 2 ouă mici
  • 50 g zahăr tos
  • ¼ linguriță sare fină
  • ½ linguriță extract de vanilie
  • 1 lingură griș
  • 50 g stafide (înmuiate în prealabil)
  • coaja rasă de la ½ lămâie
  • 1 ou bătut pentru uns aluatul

Mod de preparare:

Începem cu aluatul pe care trebuie să îl pregătim atent. Maiaua se face din lapte călduț, amestecat cu o lingură zahăr și drojdia uscată. Se lasă drojdia să se activeze timp de 10 minute. Mai apoi, în bolul robotului de bucătărie se pune maiaua, zahărul tos, esența de vanilie, coaja rasă de lămâie și gălbenușul.

Totul se amestecă timp de 1 minut cu cârligul pentru aluat, apoi se adaugă sarea și făina. Totul se amestecă la viteză mică timp de 5 minute. Ulterior se adăugă untul la temperatura camerei și se mai amestecăm încă 5 minute.

La final obținem un aluat lipicios. Acesta se acoperă cu folie de plastic și se lasă la dospit, la loc călduț, până își dublează volumul, adică aproximativ o oră.

În timp ce aluatul stă la dospit ne putem apuca de umplutură. Într-un castron se pune brânza scursă bine, smântâna, zahărul, ouăle, extractul de vanilie, coaja rasă de lămâie, stafidele, grișul și sarea și se freacă bine cu ajutorul unei linguri de lemn.

După ce ambele componente sunt gata putem trece la asamblare. Se scoate aluatul de la dospit și se împarte în două părți. Jumătate din aluat va fi întins în formă de disc cu diametrul egal cu cel al formei în care se coace pasca.

Cealaltă jumătate se împarte în două, o parte mai mare și una mai mică. Din cea mică se face crucea, iar din cea mare bordura. Pentru bordură, se rulează aluatul în două șnururi de aprox 50 cm, care se răsucesc împreună.

Mai apoi așezăm discul de aluat la baza formei, peste venim cu bordura, astfel încât să stea lipită de pereții formei. Se toarnă umplutura din brânză dulce și se nivelează cu ajutorul unei spatule. Iar la final se pune crucea deasupra, fără a o apăsa. Bordura și crucea se ung cu ou bătut.

După ce am asamblat pasca trebuie să o mai lăsam la dospit încă 10 minute. Mai apoi o coacem la 170 grade timp de 35-40 minute. Pasca este gata, iar gustul îi va cuceri pe toți cei de la masa de Paște.

 

CITEȘTE ȘI:

Singurul aliment sănătos de pe masa de Paște, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Cu sos de roșii din belșug!”

Tradiții și superstiții de Paște. Ce trebuie să faci în prima, a doua și a treia zi de sărbătoare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este Magnatul Jocurilor Auto, Ovidiu Pop. A distrus un Lamborghini Urus
Știri
Cine este Magnatul Jocurilor Auto, Ovidiu Pop. A distrus un Lamborghini Urus
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 10 aprilie, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 10 aprilie, de la ora 20.00
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Mediafax
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule...
Sociopol: AUR conduce detașat în intenția de vot. George Simion, cel mai popular lider politic. Surpriză: românii vor alegeri anticipate
Gandul.ro
Sociopol: AUR conduce detașat în intenția de vot. George Simion, cel mai popular...
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de...
Tradiții în Vinerea Mare. Ce se face și ce nu. Până când se ține post negru
Adevarul
Tradiții în Vinerea Mare. Ce se face și ce nu. Până când se...
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
Digi24
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru...
Lumina albastră a telefonului nu afectează somnul. Ce recomandă experții
Mediafax
Lumina albastră a telefonului nu afectează somnul. Ce recomandă experții
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport.ro
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost...
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul a stârnit dezbateri în SUA
Digi 24
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul...
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Digi24
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Sociopol: AUR conduce detașat în intenția de vot. George Simion, cel mai popular lider politic. Surpriză: românii vor alegeri anticipate
Gandul.ro
Sociopol: AUR conduce detașat în intenția de vot. George Simion, cel mai popular lider politic....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gina Pistol a luat cu asalt tarabele din piață, Smiley a făcut pe „bona” în parcare. În familia ...
Gina Pistol a luat cu asalt tarabele din piață, Smiley a făcut pe „bona” în parcare. În familia artistului, sarcinile sunt clar împărțite
Cine este Magnatul Jocurilor Auto, Ovidiu Pop. A distrus un Lamborghini Urus
Cine este Magnatul Jocurilor Auto, Ovidiu Pop. A distrus un Lamborghini Urus
Fulgy a încasat 100.000 € într-o singură lună din TikTok. Fiul Clejanilor a transformat live-urile ...
Fulgy a încasat 100.000 € într-o singură lună din TikTok. Fiul Clejanilor a transformat live-urile scandaloase într-o afacere
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 10 aprilie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 10 aprilie, de la ora 20.00
Valentin Sanfira și Codruța Filip, divorț tot mai tensionat. Florin Burescu dezvăluie ce s-a schimbat ...
Valentin Sanfira și Codruța Filip, divorț tot mai tensionat. Florin Burescu dezvăluie ce s-a schimbat după apariția ei
Meseria care se plătește cu peste 2.000 de euro. Nimeni nu vrea să se angajeze
Meseria care se plătește cu peste 2.000 de euro. Nimeni nu vrea să se angajeze
Vezi toate știrile