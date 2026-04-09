Rețeta de pască a lui Ștefan Popescu face senzație. Detaliul care o transformă total

Sărbătorile pascale se apropie cu pași repezi, iar gospodinele au intrat deja în febra pregătirilor. Meniurile sunt stabilite, lista de cumpărături este făcută și urmează marile pregătiri. De la masa de Paște nu are cum să lipească pasca, iar chef Ștefan Popescu vine cu o rețetă care face diferența. Pentru ca pasca să fie delicioasă iar cei de la masă să mai ceară încă o porție, secretul stă într-un ingredient simplu care face diferența. Și atenția la detalii contează.

Ștefan Popescu propune o rețetă de pască delicioasă. Ingredientele sunt cele clasice, însă diferența o fac detaliile. Secretul stă în echilibrul aromelor. De asemenea, contează mult și aluatul care trebuie să fie bine făcut, iar totul este încununat de umplutura cremoasă.

Rețeta de pască a lui Ștefan Popescu face senzație

Ștefan Popescu spune că succesul fiecărui preparat stă în echilibrul aromelor și atenția la detalii. Pasca nu face excepție, iar chef-ul și-a dezvăluit toate secretele. Iată cum prepari o pască perfectă și de ce ingrediente ai nevoie.

Ingrediente pentru aluat:

150 g făina albă 000

1 gălbenuș ou la temperatura camerei

20 g zahăr tos

90 ml lapte integral

30 g unt la temperatura camerei, grăsime min 80%

¼ linguriță sare fină

3 g drojdie uscată

½ lingurița extract de vanilie

coaja rasă de la ½ lămâie

Ingrediente pentru umplutură:

150 g brânză dulce de vaci (bine scursă)

25 g smântână

2 ouă mici

50 g zahăr tos

¼ linguriță sare fină

½ linguriță extract de vanilie

1 lingură griș

50 g stafide (înmuiate în prealabil)

coaja rasă de la ½ lămâie

1 ou bătut pentru uns aluatul

Mod de preparare:

Începem cu aluatul pe care trebuie să îl pregătim atent. Maiaua se face din lapte călduț, amestecat cu o lingură zahăr și drojdia uscată. Se lasă drojdia să se activeze timp de 10 minute. Mai apoi, în bolul robotului de bucătărie se pune maiaua, zahărul tos, esența de vanilie, coaja rasă de lămâie și gălbenușul.

Totul se amestecă timp de 1 minut cu cârligul pentru aluat, apoi se adaugă sarea și făina. Totul se amestecă la viteză mică timp de 5 minute. Ulterior se adăugă untul la temperatura camerei și se mai amestecăm încă 5 minute.

La final obținem un aluat lipicios. Acesta se acoperă cu folie de plastic și se lasă la dospit, la loc călduț, până își dublează volumul, adică aproximativ o oră.

În timp ce aluatul stă la dospit ne putem apuca de umplutură. Într-un castron se pune brânza scursă bine, smântâna, zahărul, ouăle, extractul de vanilie, coaja rasă de lămâie, stafidele, grișul și sarea și se freacă bine cu ajutorul unei linguri de lemn.

După ce ambele componente sunt gata putem trece la asamblare. Se scoate aluatul de la dospit și se împarte în două părți. Jumătate din aluat va fi întins în formă de disc cu diametrul egal cu cel al formei în care se coace pasca.

Cealaltă jumătate se împarte în două, o parte mai mare și una mai mică. Din cea mică se face crucea, iar din cea mare bordura. Pentru bordură, se rulează aluatul în două șnururi de aprox 50 cm, care se răsucesc împreună.

Mai apoi așezăm discul de aluat la baza formei, peste venim cu bordura, astfel încât să stea lipită de pereții formei. Se toarnă umplutura din brânză dulce și se nivelează cu ajutorul unei spatule. Iar la final se pune crucea deasupra, fără a o apăsa. Bordura și crucea se ung cu ou bătut.

După ce am asamblat pasca trebuie să o mai lăsam la dospit încă 10 minute. Mai apoi o coacem la 170 grade timp de 35-40 minute. Pasca este gata, iar gustul îi va cuceri pe toți cei de la masa de Paște.

