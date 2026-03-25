Acasă » Știri » Rețeta mănăstirească de prăstrăv pe pat de spanac. Ingredientul secret de care ai nevoie

Rețeta mănăstirească de prăstrăv pe pat de spanac. Ingredientul secret de care ai nevoie

De: Paul Hangerli 25/03/2026 | 07:30
Rețeta mănăstirească de prăstrăv pe pat de spanac. Ingredientul secret de care ai nevoie
Pește pe pat de spanac, sursa-captură social media Trinitas

De Buna Vestire, una dintre puținele zile cu dezlegare la pește din Postul Paștelui, masa capătă o semnificație aparte. După zile de rânduială aspră, această sărbătoare aduce nu doar o pauză alimentară, ci și un moment de bucurie și echilibru. Sora Margareta de la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului, din județul Giurgiu, propune o rețetă simplă, curată și hrănitoare: păstrăv pe pat de spanac.

O masă simplă, cu gust și liniște

În tradiția monahală, mâncarea nu este doar hrană pentru trup, ci și un exercițiu de cumpătare și recunoștință. Rețeta propusă de Sora Margareta respectă acest spirit: ingrediente puține, naturale, dar combinate astfel încât să ofere savoare și echilibru.

Păstrăvul, ușor și delicat, este completat de spanacul aromat cu usturoi și de textura crocantă a migdalelor sau arahidelor. Este o mâncare potrivită pentru sărbătoare, dar fără excese.

Ingrediente

3 bucăți păstrăv
1 lămâie (zeamă)
sare
piper
200 g spanac
50 g unt sau 50 ml ulei
3 căței de usturoi
rozmarin
fulgi de migdale sau arahide

Maica Margareta, sursa-captură social media Trinitas

Pregătirea peștelui

Peștele se curăță și se spală bine, apoi se stropește cu zeamă de lămâie. Se asezonează cu sare, piper și puțin rozmarin, după gust. Se lasă deoparte aproximativ 10–15 minute, pentru ca aromele să pătrundă bine în carne.

Între timp, se poate preîncălzi cuptorul la 180 de grade, pentru varianta cea mai potrivită a preparatului.

Spanacul, o garnitură delicioasă

Într-o tigaie încăpătoare se topește untul sau se încălzește uleiul. Se adaugă usturoiul tocat mărunt și se lasă câteva secunde, cât să-și elibereze aroma, fără să se ardă.

Se pune spanacul și se gătește câteva minute, până când se înmoaie și scade. Se asezonează cu sare și piper. La final, trebuie să rezulte un strat cremos, bine legat, care va susține peștele.

Gătirea păstrăvului

Spanacul se așază într-un vas termorezistent, într-un strat uniform, iar deasupra se pun bucățile de păstrăv. Se pot adăuga câteva bucățele mici de unt pentru un plus de savoare.

Preparatul se introduce în cuptor pentru aproximativ 15–20 de minute, până când peștele devine fraged și bine pătruns.

Pentru cei care preferă varianta rapidă, păstrăvul poate fi gătit și în tigaie, câteva minute pe fiecare parte, apoi așezat peste spanac.

Detaliul care desăvârșește gustul

Înainte de servire, se presară deasupra fulgi de migdale sau arahide ușor prăjite și se adaugă puțină zeamă de lămâie. Acest contrast oferă preparatului un echilibru între cremos, fraged și crocant.

Rezultatul este o mâncare ușoară, dar plină de aromă: pește fraged, spanac fin și un topping care aduce prospețime și textură.

Bucuria sărbătorii, dincolo de farfurie

Buna Vestire este, înainte de toate, o sărbătoare a bucuriei. Așa cum spune Arhimandritul Teofil Părăian:

„Buna Vestire este înainte de toate bucurie. Căci primul cuvânt pe care Arhanghelul Gavriil l-a grăit către Fecioara Maria, când a venit să-i aducă cea mai mare veste din istoria omenirii, a fost «Bucură-te!».”

Această bucurie se regăsește și în gesturile simple: într-o masă pregătită cu grijă, într-o rețetă curată, într-un moment de liniște împărtășit cu cei dragi. Păstrăvul pe pat de spanac nu este doar un fel de mâncare, ci o invitație la echilibru, recunoștință și tihnă.

