Rețeta secretă salam de biscuiți. Ingredientul misterios descoperit de lusitani

De: Elisa Tîrgovățu 14/04/2026 | 08:20
Salamul de biscuiți se numără printre cele mai îndrăgite deserturi, mereu așteptat cu nerăbdare de musafiri. Însă, dacă vrei să-i impresionezi cu adevărat pe cei care îți trec pragul, există un ingredient secret care poate transforma complet acest preparat clasic!

Nu este nevoie de o cantitate mare, ba chiar din contră, însă acest ingredient îi oferă salamului de biscuiți o aromă specială, greu de uitat.

Rețeta portugheză pentru salam de biscuiți

Varianta portugheză a salamului de biscuiți se remarcă printr-un ingredient aparte – vinul de Porto (sau un alt vin licoros). Nu este esențial în rețetă, însă dacă îl adaugi, va oferi desertului un plus de savoare care cu siguranță va fi apreciat.

Ingrediente pentru salam de biscuiți:

  • 250 de grame de ciocolată neagră (minimum 50% cacao);
  • 2 ouă;
  • 6 linguri de zahăr;
  • 120 de grame de unt nesărat;
  • 150 de grame de migdale tocate;
  • 40 de grame de fistic tocat;
  • 125 de grame de biscuiți digestivi;
  • 4 linguri de zahăr pudră;
  • 1 lingură de vin de Porto (sau orice alt vin licoros).

Mod de preparare salam de biscuiți portughez:

Pasul 1: Prăjește migdalele și fisticul într-o tigaie, la foc mediu, amestecând constant pentru a se rumeni uniform.

Pasul 2: Pune apă la fiert într-o cratiță încăpătoare.

Pasul 3: Într-un bol metalic așezat deasupra aburilor, combină untul, fulgii de ciocolată, zahărul, ouăle și vinul de Porto. Lasă-le aproximativ 5 minute, până când totul se topește și se omogenizează.

Pasul 4: Toarnă crema de ciocolată peste nucile tocate și amestecă bine, astfel încât ingredientele să se îmbine perfect.

Pasul 5: Rupe biscuiții în bucățele mici și încorporează-i în compoziție, amestecând până la distribuirea uniformă.

Pasul 6: Acoperă compoziția cu folie alimentară și las-o la frigider pentru aproximativ 15 minute, astfel încât să devină mai ușor de modelat.

Pasul 7: După răcire, întinde amestecul pe o foaie de copt și rulează-l strâns, dându-i forma specifică de salam de biscuiți. Pune-l din nou la frigider pentru cel puțin două ore, până se întărește complet.

La final, îl poți tăvăli în zahăr pudră sau nucă de cocos, după preferință, pentru un aspect și un gust și mai apetisant.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mega surpriză de Paște! Cine a plătit o parte din datoriile lui Irinel Columbeanu
Mega surpriză de Paște! Cine a plătit o parte din datoriile lui Irinel Columbeanu
Parada de Paște din Seul devine virală după un moment spectaculos: un actor ridicat cu macaraua a ...
Parada de Paște din Seul devine virală după un moment spectaculos: un actor ridicat cu macaraua a recreat „înălțarea” lui Iisus la ceruri
Test IQ cu profa Loredana de la Survivor | Calculați 3.333.333 x 3.333 = ?
Test IQ cu profa Loredana de la Survivor | Calculați 3.333.333 x 3.333 = ?
Cât durează cu adevărat Paștele Ortodox? Află totul despre durata reală a Paștelui și motivele ...
Cât durează cu adevărat Paștele Ortodox? Află totul despre durata reală a Paștelui și motivele din spatele acestei tradiții
Câți bani cere Codruța Filip pentru a cânta 50 de minute la nunta ta acum, după ce a rămas fără ...
Câți bani cere Codruța Filip pentru a cânta 50 de minute la nunta ta acum, după ce a rămas fără Valentin Sanfira
BANC | Bulă, trebuie neapărat să îmi cumpăr câteva rochii noi!
BANC | Bulă, trebuie neapărat să îmi cumpăr câteva rochii noi!
Vezi toate știrile