Revedere istorică după 30 de ani! Tudor Chirilă, Cove, Medeea Marinescu și Andrei Aradits s-au întors în băncile facultății

Emoție la cote maxime și întâlnire de gradul zero în lumea teatrului românesc! Pe 15 iunie, holurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC), cunoscută pe vremuri ca IATC, au fost martorele unei reuniuni de-a dreptul istorice. Tudor Chirilă, Gabriel Coveșeanu (Cove), Medeea Marinescu, Ovidiu Niculescu, Gavril Pătru și Andrei Aradits s-au întors în băncile facultății la fix 30 de ani de la absolvire!

Vizibil emoționați, marii actori de astăzi s-au reunit în formula care făcea furori în studenție pentru a da ochii cu cel care le-a ghidat primii pași în carieră: legendarul Florin Zamfirescu. Sala a fost arhiplină, zeci de studenți venind curioși să-și vadă idolii față în față. Atmosfera a explodat în momentul în care pe videoproiector au rulat imagini de arhivă din anii de facultate cu rebela generație… sau mai bine zis generația „Hai! Când bem?”.

Emoție la cote maxime în lumea teatrului românesc

Momentul culminant a fost, fără doar și poate, strigarea catalogului pentru ultima oară, dar și discursul plin de umor al profesorului Florin Zamfirescu.

„Nu mai pot să vă păcălesc că suntem de aceeași vârstă. Pe atunci făceam toate eforturile ca să pară că suntem colaboratori, că lucrăm împreună. Acum, diferența de vârstă este evidentă și mă gândeam la această întâlnire, legând-o de Ion Creangă și de Amintiri din copilărie”, a spus Florin Zamfirescu.

Imediat ce s-au despărțit de mentorul lor, Florin Zamfirescu, gașca de aur a decis că o astfel de reuniune istorică nu poate să se termine pe uscat, așa că au mutat distracția la ARCUB, unde au încins o petrecere de zile mari.

Colegii de generație au lăsat la o parte inhibițiile, s-au așezat la un pahar de vin și au depănat amintiri până în zori. Evident, atmosfera s-a încins rapid, iar spiritele s-au animat când au început marile confesiuni despre cum s-a schimbat viața lor în acești 30 de ani. Au fost discuții aprinse și dezvăluiri din culise, căci, după cum bine se știe în branșă, viața unui actor nu este ușoară deloc și ascunde multe sacrificii în spatele aplauzelor de pe scenă!

La cum îi știm de rebeli, probabil la șpriț s-a lăsat cu confesiuni hot! S-a vorbit cu siguranță despre Aradits, care a bifat un divorț și o nouă relație în timp ce fosta a ales să plece în India și să facă yoga, dar și despre Chirilă, care a renunțat la viața de vamaiot și a devenit tată a doi copii. Cove a fost, cel mai probabil, ținta glumelor pentru că fostele iubite încă nu l-au uitat, iar Medeea Marinescu a primit toate aplauzele, zvonindu-se la masă că face istorie prin țară alături de Marius Manole!

Cuprins de melancolie, Tudor Chirilă a postat o fotografie de colecție din perioada facultății. La vremea respectivă, actorul avea plete și frângea inimile tuturor fetelor. Acum, lucrurile s-au mai schimbat puțin, că deh… timpul nu iartă pe nimeni.

Unde au ajuns „rebelii” din facultate și ce fac ei în prezent

Timpul a trecut, iar foștii studenți din clasa lui Florin Zamfirescu au devenit legende ale scenei românești și au niște cariere absolut uimitoare. Tudor Chirilă este în prezent un pilon de bază la Teatrul de Comedie, unde joacă în piesa „Rinocerii”, rol care i-a adus chiar o nominalizare de prestigiu la Premiile UNITER 2026. El are și multe concerte cu trupa Vama.

La rândul lui, Gabriel Coveșeanu, cunoscut de toată lumea ca Cove, a devenit un adevărat rege al audiențelor pe micul ecran, dar a rămas extrem de fidel și scenei. El este actor la Teatrul Ion Creangă și face furori în producții independente de succes precum „Harap Alb” sau „D’ale Carnavalului”.

Medeea Marinescu este în prezent una dintre divele incontestabile de la Teatrul Național din București, unde publicul o poate admira în piese cu un succes uriaș la public, cum ar fi „Dineu cu proști”, „Perplex”, „Bolta cerească”, „Opera de trei parale” sau „Memoria apei”, fiind implicată în același timp și în proiecte independente de top precum „Fă-mi loc!”.

Viața lor s-a schimbat

După ce a dat lovitura în televiziune și s-a despărțit de celebrul serial „Las Fierbinți”, Andrei Aradits a ales o altă cale și s-a concentrat în principal pe teatrul independent și pe turneele prin întreaga țară, apărând doar ocazional în producții TV și film, deoarece nu mai este actor angajat permanent al unui teatru de stat.

Ovidiu Niculescu s-a impus ca actor de bază la Teatrul Mic, continuă să apară des în seriale TV și filme românești și, ca un rocker adevărat, își scoate la lumină energia în calitate de solist al trupei White Mahala, care încinge atmosfera la maximum.

Nu în ultimul rând, Gavril Pătru s-a transformat într-un artist total la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, remarcându-se tot mai mult în ultimii ani ca dramaturg și regizor, iar în 2026 a dat o nouă lovitură în lumea teatrală cu premiera piesei „Ceasu’ și cămașa miresii (Nunta)”, o producție pe care a scris-o, a regizat-o și în care joacă chiar el.

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Tudor Chirilă, venituri de aproape 1 milion de euro. Statul, însă, nu s-a ales cu aproape nimic