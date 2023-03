Revelație din spatele gratiilor! Andrew Tate a decis să scrie cartea vieții

Andrew Tate se află, în continuare, în spatele gratiilor, alături de fratele său, Tristan, dar și de cele două complice, Naghel Georgiana-Manuela și Radu Alexandra-Luana. Milionarul britanic are planuri mari chiar și din închisoare: vrea să scrie o carte. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare chiar de către influencer.

Pe data de 22 martie, instanța a decis să prelungească, din nou, măsura arestului preventiv pentru frații Tate. Cu toate acestea, Andrew pare să fie ocupat în spatele gratiilor. Conform declarațiilor sale, milionarul britanic intenționează să scrie o carte care să cuprindă povestea lui de viață.

Din decembrie și până în acest moment, Andrew Tate și-a ținut fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în închisoare. A împărtășit experiențele trăite în spatele gratiilor, pe rețelele de socializare, însă acum dorește să-și împărtășească experiențele și gândurile, prin intermediul unei cărți.

(CITEȘTE ȘI: Andrew Tate tună și fulgeră, după ce a aflat că rămâne după gratii. Cum a reacționat milionarul: „Vor să mă distrugă”)

Andrew Tate vrea să scrie o carte: „Am cerut o mașină de scris”

Influencerul dorește să-și așeze gândurile într-un roman și să împărtășească povestea sa de viață cu toți cei care sunt curioși să afle detalii despre el.

„Nu am voie cu calculatoare, dar am cerut o mașină de scris. Este timpul să-mi scriu cartea”, a scris Andrew într-una dintre postările lui de pe Twitter.

Ulterior, milionarul britanic a mai lăsat de înțeles că indiferent de ceea ce se va întâmpla, nu se va lăsa doborât niciodată.

„Pot să joc șah în mintea mea până la mutarea 21, fără să pierd poziția. Pot să îmi opresc inima pentru o bătaie după bunul plac. Ai avut aceleași 87 de zile fără nicio limită de a fi într-o închisoare românească. (…) Am întâlnit doi bărbați în închisoare. Unul se numea durere, celălalt se simțea suferință. Ne-am așezat și am băut o cafea împreună timp de o oră și ceva. A fost o conversație interesantă, dar odată ce am plecat, am decis să nu le mai vorbesc niciodată”, a mai completat milionarul britanic.

(VEZI ȘI: Cererea lui Andrew Tate a fost respinsă de Tribunalul București! Britanicul ceruse să i se înlocuiască măsura arestului preventiv)