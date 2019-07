Rezultate Bac 2019, Edu.ro: Ce note a luat Andra Măruță la Bacalaureat. Cât au luat alte vedete Pro TV

Rezultate Bac 2019. Examenul de Bacalaureat a pus la grea încercare multe vedete din showbizul autohton. Chiar dacă fiecare dintre ele a încercat să obțină o notă cît mai mare la examenul maturității, au existat destule cazuri în care rezultatele au fost dezastruoase. Însă trebuie menționate, neapărat, și cazurile ”fericite”.

Unele dintre vedete se pot lăuda cu note mari obținute la examenul de Bacalaureat. Andra a fost elevă a colegiului Economic “A.D. Xenopol”, la “Turism și alimentație publică”. Cea mai mica notă a Andrei – conform informațiilor furnizate de stirileprotv.ro – a fost 7.7 la geografie – proba scriăa, iar notele maxime, la limba română și engleză.

Marius Moga este una dintre vedetele care a obținut notă foarte mare la examenul de maturitate – 09:30. Marius Moga a terminat liceul “Horea, Cloșca și Crișan”. “Oricum, BAC-ul a fost un fleac pe langa ceea ce a urmat la Facultatea de Sociologie”, a marturisit el conform aceleiași surse.

Adela Popescu: ”Era să nu ajung la examenul de bacalaureat pentru că aveam filmări”

Adela Popescu a studiat la Liceul de Muzică Dinu Lipatti, secția de actorie. Adela ma obținut nota 10 la “Artă actorului” și s-a cladat pe locul al doilea la liceu după ce a obținut media finală – 9.28.

“Era să nu ajung la examenul de bacalaureat pentru că aveam filmări. Când m-au întrebat care erau zilele de examen, mi-a fost rușine că trebuia să lipsesc de la filmări așa că am spus că doar două zile sunt examinată. Astfel că în ziua examenului am fost dimineață la Buftea la filmări și am ajuns pe muchie și la examen”, își amintește ea.