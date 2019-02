Robert este din Iași și lucra ca ospătar. Ce afacere a pus pe picioare: „Mi-am scos deja investiția și de acum lucrez pentru profit”

Un tânăr din Iași lucra ca ospătar până când viața lui a luat o altă turnură. Robert Popovici și-a deschis propria afacere și este mai împlinit ca niciodată.

Robert Popovici, un tânăr de 25 de ani, lucra ca ospătar la un hotel din Iași. Jobul însă nu îi aducea satisfacțiile pe care și le dorea așa că, la un moment dat, Robert a decis să facă un alt curs de specialitate. Tânărul s-a documentat și s-a orientat spre cursul de tehnician maseur.

„Eu am facut in urma cu cativa ani cursul de ospatar si am practicat ospataria pana anul acesta, cand am vrut sa incerc ceva nou. Castigam oarecum bine din ospatarie, dar era foarte obositor, iar raportul munca-salariu nu prea era cum trebuie sa fie. Plus turele de noapte, nuntile, botezurile, la care trebuia sa fiu prezent, m-au extenuat foarte mult. Am stat si m-am gandit ce vreau sa fac si m-am interesat de la prietenii mei cat de greu este sa faci masaj.

Si cand am auzit ca este vorba numai de pasiune si rabdare, m-am inscris. Am inceput cursul si am vazut ca e foarte greu, trebuie sa stii toti muschii, toate organele, orice os din corpul omenesc si am zis ca ma las, pentru ca il si plateam si nu avea sens sa continui daca nu-mi placea. Dar am inceput sa reproducem toate informatiile practic si a inceput sa ma pasioneze”, a mărturisit Robert pentru bzi.ro.

Oboseala își spunea cuvântul, iar banii nu-i ajungeau pentru a se întreține din salariul de ospătar. Acum însă viața lui Robert Popovici s-a schimbat la 180 de grade. Tânărul și-a transformat livingul într-un mini salon de masaj și clienții sunt extrem de mulțumiți de serviciile sale.

„Eu, din salariul meu de ospatar, nu-mi permiteam sa fac nimic in afara de a-mi plati chiria, utilitatile si sa-mi cumpar mancare, rar haine. Timp se face, dar avand in vedere unde este situat restaurantul, ii cheltuiesti pe taxi cand se termina seara. Asa ca, mi-am cumparat eu o masa pentru masaj, am facut o investitie destul de mare, dar stiu ca o sa ma tina, mi-am comandat cateva flacoane de ulei pentru masaj din Italia si am transformat livingul meu in salon de masaj si vreau sa zic ca-mi merge foarte bine. Mi-am scos deja investitia si de acum lucrez pentru profit”, a mai spus tânărul.