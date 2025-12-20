Prognoza meteo pentru sâmbătă, 20 decembrie. Vreme mohorâtă în toată țara, cu nori joși, temperaturi pozitive și senzație de frig accentuată de umezeală

Pentru ziua de sâmbătă, România intră într-un tipar de vreme mai degrabă închisă, cu nebulozitate joasă în multe zone și temperaturi de iarnă blândă. Maximele se vor încadra, în linii mari, între 4 și 10°C, în funcție de regiune, iar minimele vor coborî frecvent spre 0–2°C, cu valori ușor mai ridicate pe litoral. Pe ansamblu, nu se conturează un episod de iarnă severă, ci mai degrabă o zi rece, cu nori și perioade scurte de soare pe alocuri.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 20 decembrie 2025

Vest (Banat–Crișana)

În vestul țării, vremea va fi relativ blândă pentru finalul lunii decembrie. Temperaturile maxime vor urca spre 9–10°C, iar minimele nocturne vor coborî în jurul valorii de 0°C. Cerul va fi variabil, cu perioade în care soarele își va face apariția, însă pe parcursul zilei norii se vor înmulți treptat. Per ansamblu, va fi una dintre cele mai „prietenoase” regiuni din punct de vedere termic.

Nord-Vest și Centru (Transilvania)

Transilvania va avea parte de o zi tipică de iarnă moderată, cu nori joși persistenți și temperaturi apropiate de normalul perioadei. Maximele se vor situa în jur de 4–5°C, iar minimele vor coborî spre 0°C, izolat chiar sub acest prag. Atmosfera va fi mohorâtă, cu vizibilitate redusă pe alocuri din cauza stratului de nori și a umezelii din aer.

Est (Moldova)

În Moldova, vremea rămâne rece și închisă. Cerul va fi acoperit de nori joși pe tot parcursul zilei, iar temperaturile vor fi mai scăzute față de alte regiuni. Maximele nu vor depăși 4°C, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 1°C. Nu sunt așteptate variații importante, ziua fiind una monotonă, specifică perioadelor stabile de iarnă.

Sud (Muntenia)

În Muntenia, inclusiv în zona Capitalei, vremea se va răci ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile maxime vor atinge aproximativ 5°C, cu minime de 2°C. Senzația termică va fi una de frig moderat, accentuată de umezeală și lipsa soarelui.

Sud-Vest (Oltenia)

Oltenia va avea o vreme relativ echilibrată, cu temperaturi maxime de 6–7°C și minime în jur de 2°C. Cerul va fi variabil, însă norii vor domina în cea mai mare parte a zilei. Nu se anunță fenomene deosebite, iar regimul termic va fi ușor mai ridicat decât în estul țării.

Dobrogea și litoral

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi mai blândă din punct de vedere termic, dar și mai umedă. Maximele vor ajunge la 7–8°C, iar minimele se vor menține în jurul valorii de 6°C. Cerul va fi acoperit de nori joși, iar atmosfera va fi specifică iernii maritime, cu aer umed și senzație de frig mai accentuată decât indică termometrele.

Prognoza meteo în București

În București, sâmbătă se anunță o zi rece și predominant norosă. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 5°C, iar minima nopții va coborî spre 2°C. Lipsa soarelui și umezeala din aer vor accentua senzația de frig, iar vremea va fi una tipică pentru o zi de iarnă urbană, fără extreme, dar destul de mohorâtă.

Prognoza meteo în România

Constanța

La Constanța, vremea va fi influențată puternic de Marea Neagră. Cerul va fi acoperit de nori joși, iar atmosfera va fi umedă. Temperaturile vor oscila între 6°C minima și 8°C maxima, însă senzația resimțită va fi de frig, mai ales din cauza umidității ridicate.

Timișoara

Timișoara va avea parte de una dintre cele mai blânde zile din țară. Maxima va urca spre 10°C, iar minima va coborî în jur de 0°C. Ziua va începe cu perioade de soare parțial, însă norii vor deveni mai prezenți spre după-amiază.

Iași

În Iași, vremea va fi rece și închisă. Cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei, iar temperaturile se vor situa între 1°C minima și 4°C maxima. Va fi o zi monotonă, cu senzație de frig constant.

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca va resimți influența norilor joși specifici zonei centrale. Temperaturile vor atinge aproximativ 5°C în timpul zilei, iar noaptea vor coborî spre 0°C. Atmosfera va fi rece și umedă, cu puține șanse de apariție a soarelui.

Craiova

La Craiova, vremea va fi ceva mai echilibrată. Maxima va ajunge la 7°C, iar minima va fi de aproximativ 2°C. Cerul va fi variabil, cu unele momente mai luminoase, dar și perioade cu nori denși.

Sâmbătă, 20 decembrie, aduce în România o vreme predominant închisă, dominată de nori joși și temperaturi pozitive în toată țara. Vestul rămâne cea mai caldă regiune, cu maxime de până la 10°C, în timp ce estul și centrul vor avea valori mai scăzute. Cele mai ridicate minime se vor înregistra pe litoral. Deși nu vor fi fenomene extreme, senzația de frig va fi accentuată de umezeală și lipsa soarelui, mai ales în sud-est și în zonele urbane.

CITEȘTE ȘI:

Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt

Alertă ANM de ultima oră! Avertizare de vreme severă imediată în aceste zone