Robert Pattinson adoră la nebunie să fie tătic. Cum privește el viața cu un copil: „E mai...”

Robert Pattinson a declarat că, din momentul în care a devenit tată, viața sa a devenit „mai distractivă”. Actorul britanic, în vârstă de 38 de ani, și cântăreața Suki Waterhouse, în vârstă de 33 de ani, au anunțat venirea pe lume a primului lor copil în martie anul trecut.

În timpul ceremoniei de premiere de la Londra a filmului SF “Mickey 17”, Pattinson a declarat că se aștepta să se simtă „mai puțin predispus la pericol” după nașterea fiicei sale, dar în schimb a constatat că „este foarte vesel”, conform BBC.

„Dacă cineva mi-ar spune că ar urma să mor într-o săptămână, aș spune: „Ce? Vreau să petrec mai mult timp cu copilul meu””, a spus el, înainte de a râde: ”Acesta este un răspuns foarte profund.”

Noul film cu Pattinson, “Mickey 17” urmează să fie lansat în cinematografe pe 7 martie.

Ce prezintă noul film cu Robert Pattinson

Bazat pe romanul “Mickey 7” de Edward Ashton (2022), filmul prezintă povestea unui bărbat fără posibilități financiare care se înscrie ca membru „ne-esențial” al unui echipaj într-o misiune periculoasă de colonizare a unei lumi de gheață.

De fiecare dată când moare, el este clonat, cu amintirile sale intacte.

La premiera mondială a filmului, în Leicester Square din Londra, fanii – în special femei tinere – au întâmpinat apariția lui Robert cu țipete de bucurie. Mulți dintre fanii lui Pattinson se referă la el, cu afecțiune, ca „R-Patz”.

Mia, în vârstă de 23 de ani, și Ellie, în vârstă de 22 de ani, au declarat că au așteptat ore în șir la temperaturi de puțin peste zero grade pentru a-l vedea. „Suntem fane de ani de zile”, a spus Mia.

O altă fană, Jia, avea un semn fluorescent pe care scria „Te iubesc R-Patz”, în încercarea de a atrage atenția starului.

Cum a ajuns Robert Pattinson extrem de iubit de publicul tânăr

Pattinson a devenit vedetă după ce l-a interpretat pe vampirul Edward Cullen în seria “Twilight”, alături de actrița americană Kristen Stewart.

Înainte de asta, el a atras simpatia publicului tânăr în rolul lui Cedric Diggory în “Harry Potter and the Goblet of Fire”.

De atunci, el a jucat în filme importante precum “The Batman” și “Tenet” regizate de Christopher Nolan, precum și într-o serie de filme independente excentrice.

Pattinson a fost întrebat dacă a făcut suficient pentru a se distanța de rolul de vampir melancolic care l-a făcut cunoscut.

„Cred că fiecare rol este, sper, încă o parte din tine”, a spus el. „Pentru mine, este o nebunie că oamenii încă vorbesc despre asta, vreau să spun, Twilight a fost cu mult timp în urmă. Și faptul că oamenii încă mai vorbesc despre asta înseamnă că am făcut ceva bine.”

De ce este „Mickey 17” așteptat de fani cu sufletul la gură

“Mickey” 17 este scris și regizat de Bong Joon Ho, unul dintre cei mai celebri regizori din Coreea de Sud.

Comedia sa neagră “Parasite”, lansată în 2019, a intrat în istorie devenind primul film în altă limbă decât engleza care a câștigat premiul pentru cel mai bun film la Oscaruri.

Filmul, o satiră socială despre două familii din clase foarte diferite, a mai câștigat și alte trei statuete Oscar la gala de premiere din acel an – inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj internațional.

“Parasite” este considerat de mulți drept unul dintre cele mai mari câștigătoare ale premiului pentru cel mai bun film din acest secol de până acum. Curiozitatea de a vedea cum ar fi următorul film al lui Bong a fost uriașă.

„Am lucrat foarte mult la el”, a spus Bong despre “Mickey 17”. „Actorii sunt incredibili, performanțele sunt uimitoare… Vreau foarte mult ca toată lumea să poată vedea asta”.

El a spus că mesajul filmului este unul simplu:

„Fie că este vorba de viitor, fie că mergeți în spațiul cosmic, oamenii trebuie să trăiască vieți cu adevărat umane”, a spus el.

Regizorul a mai spus că are o perspectivă pozitivă asupra viitorului cinematografiei și televiziunii sud-coreene.

„Ele sunt deja populare, dar vor deveni și mai populare. Sunt foarte optimist”.

Ce au spus actorii despre colaborarea cu un regizor celebru

Noul film îi are în distribuție și pe actorii americani Mark Ruffalo și Steven Yeun, starul din “Beef”, precum și pe actrița britanică din “Star Wars”, Naomi Ackie, și pe starul australian Toni Collette.

Ruffalo a declarat că perspectiva de a lucra cu Bong a fost cea care l-a atras în proiect.

„Este unul dintre cei mai mari regizori care trăiesc astăzi, stilul său, vocea sa, imaginile sale, distribuția sa”.

Collette a fost de acord, spunând că „încă nu îi vine să creadă”:

„Cred că este un cineast incredibil și este cel mai bun, este nesfârșit de creativ.”

De ce au fost fanii stupefiați de vocea lui Robert Pattinson din film

O mulțime de fani sunt disperați să vadă colaborarea dintre Bong și Pattinson, dar cea mai mare anticipare a fost generată de clipurile virale cu vocea lui Pattinson din film.

„Pentru o secundă, am crezut că vorbește un alt actor”, a scris un utilizator YouTube. „Iar vorbește Robert Pattinson cu un accent ciudat rău de tot”, a scris altul.

Nu este prima dată când Pattinson vorbește cu diferite accente, dar a spus că nu este complet sigur ce l-a inspirat pe cel pe care l-a folosit în “Mickey 17”.

„Într-un fel e bazat pe unele desene animate, într-un fel e bazat pe accentul englezesc și e ca și cum ai încerca să vorbești ca un american când nu sunt americani în jur, sunt doar coreeni și englezi în jur”, a spus el.

În timp ce Pattinson era intervievat pe covorul roșu, fanii puteau fi auziți strigându-l „R-Patz”.

Actorul a menționat anterior cât de mult urăște această poreclă, dar acum se pare că nu îl mai deranjează:

„Cred că, cu cât îmbătrânești, poți să-mi spui cum vrei. Este în regulă”, a râs el.

