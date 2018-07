Roman II merge la Botoșani pentru a-și relansa cariera: „Poate fi un nou moment de cotitură în cariera mea!”

Atacantul, Mihai Roman II, se va alătura astăzi lotului FC Botoșani care se află în cantonament în Austria.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani aparține clubului CSU Craiova și a fost împrumutat la Botoșani pentru un sezon.

Cu toate că avea și varianta de a merge la Dunărea Călărași, Roman II a ales să vină la Botoșani.

„Am avut mai multe discuții, atât în țară cât și afară, am analizat bine și am decis să merg la Botoșani. Sunt sigur că voi trece peste pasa proastă de anul trecut. Poate că mi-am pus și eu prea multă presiune, din dorința de a da gol. Vreau să demonstrez în acest an că nu așa îmi este valoarea. Ați văzut că și Alibec a pățit la fel. Din dorința de a da gol, a încheiat sezonul cu unul singur. Este greu pentru un atacant când nu da gol. Am urmărit echipa din Botoșani, sezonul trecut, și chiar mi-a plăcut ce fotbal au jucat. Cred că ne putem bate la accederea în play-off. Știu că au plecat ceva jucători în această vară, dar nucleul de bază s-a păstrat. Am ales Botoșani și pentru că poate fi un nou moment de cotitură în carieră mea. La Botoșani pe când eram la Pandurii, am dat ultimul gol în Liga 1. înainte de plecarea în Olanda. Poate să fie un nou început. De luni încep treaba în Austria acolo unde mă voi alătura noilor mei colegi și sunt convins că în cele trei săptămâni până la startul campionatului voi fi apt 100%”, a declarat Mihai Roman II.

În sezonul trecut, atacantul a marcat un singur gol, dar pentru ACS Poli Timișoara, club la care de asemenea a jucat sub formă de împrumut. Evaluat de site-ul de specialitate transfermarkt.de la 300 mii de euro, Roman II a mai evoluat în carieră și pentru NEC Nijmegen (Olanda) și Maccabi Petah Tikva (Israel) iar în țară pentru Petrolul Ploiești, U Cluj, Drobeta Tr. Severin, Săgeata Năvodari și Pandurii Tg. Jiu.