Români plecați la muncă în abatoarele din Olanda, taxați cu chirii exagerate: 320 de euro pentru un pat

Parchetul din Kleve, Germania, oraș aflat în apropierea frontierei cu localitatea olandeză Nijmegen, a deschis o anchetă penală împotriva a trei manageri din Țările de Jos care conduc o agenție de recrutare de personal temporar. Aceștia sunt suspectați că ar fi perceput chirii nejustificat de mari de la 18 muncitori migranți, majoritatea români.

Cei vizați de anchetă sunt trei bărbați de 36, 40 și 57 de ani, dintre care doi locuiesc în Kleve, iar unul în Ulft, în provincia Gelderland. În prezent, aceștia riscă pedepse mari cu închisoarea.

320 de euro din salariu pentru un loc de dormit

Lucrătorii erau recrutați în principal din România pentru a fi angajați în abatoarele din Olanda. În perioada 2019–2022 au fost cazați în localitatea germană Goch, aflată în apropiere de Kleve. Aceștia plăteau câte 320 de euro lunar pentru un singur loc de dormit într-o cameră dublă. Sumele erau reținute direct din salariu.

Autoritățile germane au stabilit că o chirie rezonabilă pentru condiții similare ar fi fost de aproximativ 128 de euro pe lună. În Germania, astfel de practici sunt încadrate ca infracțiune sub forma „chiriei abuzive”. Prejudiciul total estimat în acest caz depășește 77.000 de euro.

Surse apropiate anchetei, citate de publicația Nieuwsuur, susțin că persoanele investigate ar avea conexiuni cu RMS Meat Specialist (fostă Reyhan). Aceasta este o firmă din Heerenberg specializată în furnizarea de personal pentru industria procesării cărnii.

Compania este menționată în mai multe rânduri în spațiul public în legătură cu acuzații privind condițiile de cazare oferite angajaților și nivelul redus al salariilor, aspecte care au generat controverse de-a lungul timpului.

Compania este implicată într-un proces privind reținerea nelegală a salariilor, cu termen de judecată stabilit pentru luna august. Totodată, în urmă cu aproximativ cinci ani, unul dintre managerii agenției a fost condamnat pentru agresiune, potrivit Libertatea.

Fostul ministru de interne a catalogat situația drept „sclavie modernă”

Investigația în curs își are originea în controalele ample desfășurate în 2022 de poliția germană în locuințele destinate muncitorilor migranți. Condițiile descoperite atunci l-au determinat pe fostul ministru de interne al landului Renania de Nord-Westfalia să descrie situația drept „sclavie modernă”.

Procurorii susțin că persoanele afectate au acceptat aceste condiții de cazare într-un context de vulnerabilitate accentuată, determinat de dependența față de angajatori. Diferențele de limbă și resursele financiare limitate le-ar fi redus posibilitatea de a găsi alternative în Germania sau în Olanda.

Pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani

În Germania, legislația a fost deja modificată. Astfel, a fost interzisă munca temporară în abatoare și eliminată practica prin care contractele de muncă erau condiționate de cele de locuire.

În cazul în care acuzațiile de cămătărie se confirmă, cei vizați riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între 6 luni și 10 ani. În paralel, în Olanda se discută de mai mulți ani înăsprirea regulilor privind condițiile de muncă și trai ale lucrătorilor migranți, în baza recomandărilor incluse în raportul Roemer.

Un reprezentant al companiei-mamă a RMS Meat Specialist a declarat pentru publicația Nieuwsuur că, în urma consultărilor cu echipa juridică, apreciază că suspiciunile formulate sunt neîntemeiate și că nu se așteaptă la o eventuală condamnare penală.

Reprezentantul companiei a evitat să ofere informații suplimentare despre demersurile judiciare în desfășurare. Deocamdată, nu a fost fixat un termen pentru judecarea cauzei pe fond.

