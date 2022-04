România e direct vizată! Anunţul şocant al Rusiei. Omul lui Putin a spus-o clar

Serghei Markov, vicepreședinte al Forumului Rus pentru Afaceri Internaționale și copreședinte al Consiliului Național Strategic al Rusiei, susține că România ar plănui anexarea Republicii Moldova, țara noastră având deja sprijinul NATO și al Ucrainei.

Serghei Markov este unul dintre apropiații lui Vladimir Putin. Politologul este ferm convins că România ar plănui să cucerească Transnistria printr-o operațiune militară.

“România, cu sprijinul NATO și cu participarea armatei ucrainene, intenționează să pună mâna pe Transnistria și să efectueze represalii politice masive împotriva tuturor susținătorilor Rusiei. Acest lucru va pune Rusia într-o poziție foarte dificilă. După operațiunea militară, România plănuiește anexarea Moldovei”, a scris Serghei Markov, pe Facebook.

(VEZI AICI: „RUSIA VA ATACA AGRESIV ROMÂNIA”. UN APROPIAT AL LUI ZELENSKI, AVERTISMENT TERIBIL PENTRU ROMÂNI)

Nu este prima persoană care a avansat o astfel de variantă. Recent, și Igor Strelkov, fostul ministru al Apărării din Donețk, afirma că este la curent cu intențiile autorităților de la București.

România nu ar fi vizată de Rusia. “Nu este parte din Plan. Președintele Putin…”

De când a început războiul, toate statele din apropiere de Ucraina sunt în alertă maximă, inclusiv România. În cel mai recent interviu, Rebekah Koffler, fost ofițer de informaţii pe Rusia-Ucraina US Defence Intelligence Agency, susține, însă, că Vladimir Putin nu are niciun plan cu țara noastră.

Anunțul acestuia a venit la doar câteva zile distanță după ce Volodomir Zelenski a anunțat că România și Polonia ar putea fi invadate de Rusia în perioada următoare.

“Nu sunt de acord cu declaraţiile preşedintelui Zelenski. Nu, România nu este parte din plan şi nici Polonia nu este, dar Putin are un plan mai cuprinzător. În această privință, preşedintele Zelenski are dreptate. Uitați care este planul lui Putin. Preşedintele Putin s-a decis că trebuie să reconstruiască ceea ce Rusia numește perimetru strategic de securitate prin reîntregirea fostelor state sovietice sub controlul Rusiei. De ce? E vorba de o problemă de securitate. Distanța dintre forţele NATO şi St. Petersburg, care este cel mai mare oraş din Rusia, s-a redus de la 1.000 de mile cât era la sfârşitul Războiului Rece, la 100 de mile astăzi. Este aceeași distanță ca între Washington şi New York. Deci acesta este motivul suprem pentru acest război, de aceea a trasat acestă linie”, a spus Rebekah Koffler, fost ofițer de informaţii pe Rusia-Ucraina US Defence Intelligence Agency.