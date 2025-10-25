România trece la ora de iarnă în această noapte. Cât de mult ne afectează, potrivit specialiștilor

În noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasurile se dau înapoi cu o oră. Vom dormi mai mult, dar organismul nostru ar putea resimți schimbarea mai mult decât credem.

România trece în această noapte la ora de iarnă. La ora 04:00 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, adică vor arăta 03:00. Practic, vom dormi mai mult, însă această ajustare aparent minoră poate avea efecte asupra stării noastre de spirit și a ritmului biologic.

Ce se întâmplă când dăm ceasul înapoi

Schimbarea orei înseamnă că ziua de duminică, 26 octombrie, va avea 25 de ore, fiind cea mai lungă din an. Lumina naturală va apărea mai devreme dimineața, dar se va întuneca mai repede seara. Deși la prima vedere pare o veste bună, organismul uman are nevoie de timp pentru a se adapta la noul ritm.

Cum ne poate afecta schimbarea orei

Obișnuiți de luni bune cu programul de vară, mulți români pot avea dificultăți în reglarea somnului și a energiei zilnice. Persoanele care se trezesc devreme, în special elevii, angajații sau cei cu un program fix, pot simți o ușoară desincronizare între ceasul biologic și cel oficial. De asemenea, trecerea la ora de iarnă poate influența și starea psihică. Odată cu scurtarea zilelor și reducerea luminii solare, unele persoane pot experimenta o formă ușoară de astenie de toamnă sau scăderi de dispoziție.

Pe de altă parte, există și un avantaj, diminețile vor fi mai luminoase, iar organismul va primi un semnal mai clar pentru trezire. Specialiștii recomandă o perioadă de adaptare treptată, cu ore fixe de culcare și mese regulate, pentru a evita oboseala.

Trecerea la ora de iarnă rămâne în vigoare pentru România

De mai bine de cinci ani, Uniunea Europeană discută renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, însă decizia finală a fost amânată. Astfel, România continuă tradiția, la începutul primăverii trecem la ora de vară, iar toamna revenim la ora oficială de iarnă.

Cu toate că, în România legea este încă în vigoare, tot mai multe țări au renunțat la schimbarea orei în funcție de sezon. Peste 100 de state din lume au decis să păstreze o singură oră pe tot parcursul anului. În Africa, majoritatea țărilor, printre care Kenya, Congo și Tanzania, nu mai aplică această regulă, iar în Statele Unite, excepțiile sunt Arizona și Hawaii. De asemenea, numeroase țări din America Latină, Asia și fostele republici sovietice au renunțat la acest obicei, în timp ce în Europa, Turcia, Rusia, Belarus și Islanda au stabilit că ora rămâne neschimbată tot anul.

Ora de iarnă 2025 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei