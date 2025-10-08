Românii au golit supermarketurile, de frica ciclonului Barbara. Cum arată acum rafturile în LIDL Constanța

Ciclonul Barbara a făcut ravagii în România! În urma avertizărilor meteorologice din ultimele zile, România se pregătește pentru efectele ciclonului Barbara, care amenință în mod semnificativ întreaga Europă. Deja mai mulți români au golit supermarketurile în Constanța.

Sistemele de alertă RO-ALERT au trimis cod roșu pentru mai multe zone, ceea ce a dus la o reacție rapidă din parteapopulației și a autorităților locale. În special în Constanța și în alte orașe cu un risc ridicat de inundații, activitățile de pregtire au început deja de la primele ore ale dimineții. În magazinele de alimente și supermarketuri, efectele panicii au fost vizibile din primele momente.

Românii au golit supermarketurile

Rafturile au fost golite cu rapiditate, iar produsele precum apa, pâinea și conservele au fost cele mai căutate. Sistemele de logistică au fost sub presiune, iar în multe centre comerciale stocurile esențiale au dispărut rapid.

La Lidl, constănțenii și-au făcut stocul de frica ciclonului. Rafturile de legume și fructe au fost golite complet, pe semne că românii s-au gândit că cel mai bine rămân în locuințe până trece furtuna.

În paralel, autoritățile au început operațiunile de protecție a zonelor vulnerabile. În localitățile cu risc mare de inundații, peste 4.000 de saci cu nisip au fost distribuiți și plasați în punctele cheie.

Procedurile au luat în considerare și locuințele persoanelor cu vârsta avansată sau cu mobilitate redusă, pentru a preveni daune mari. În același timp, echipaje de intervenție și mașini speciale au fost pregătite pentru acțiuni rapide în caz de acumulări de apă sau viituri. În orașul Constanța, activitatea zilnică a fosta afectată.

Traficul a fost mai puțin intens decât de obicei, iar oamenii se ocupau mai mult de cumpărături și de protejarea caselor. Magazinele mari au înregistrat vânzări record, iar rafturile din secțiunile de produse esențiale sunt acum foarte goale. Apa îmbuteliată, conservele, produsele de panificație și alte alimente cu termen lung de valabilitate au fost lipsite rapid de pe rafturi, reflectând o comportare anxioasă și de prevenție din partea populației.

