Romanița Iovan, detalii cutremurătoare despre fostul ei soț, Adrian Iovan: „A murit cu zile, a murit înghețat”

Romanița Iovan şi-a deschis recent sufletul în faţa fanilor săi şi a dat detalii mai puțin știute despre fostul său soț, regretatul pilot Adrian Iovan. Acesta a încetat din viață în anul 2014, în urma unui tragic accident aviatic.

Creatoarea de modă a fost recent invitată în cadrul emisiunii ”La Măruță”, acolo unde a făcut mărturisiri dureroase despre fostul său soț, Adrian Iovan. Cei doi au fost căsătoritți timp de cinci ani și s-au separat în anul 2008.

“Doi oameni care se iubesc pot să ajungă la divorț pentru că drumurile lor se despart, dar asta nu înseamnă că nu continuă să-și educe copilul. Noi am rămas foarte, foarte buni prieteni și mă bucur că Adrian a fost lângă Albert exact cei șapte ani care au contat pentru educația lui”, a spus vedeta.

„A murit cu zile, a murit înghețat”

Romanița Iovan şi-a adus aminte și de tragedia aviatică în care și-a pierdut viața fostul său partener. Mai mult, cu ochii în lacrimi vedeta a povestit cum a reacţionat fiul său în momentul în care a aflat cumplita veste.

“A fost un moment foarte, foarte complicat pentru mine, mai ales că am fost și indusă în eroare de bulibășeala aia îngrozitoare în care s-a aflat statul român: că toată lumea e în viață, că au fost găsiți, că nimeni nu a pățit nimic. Au transmis pe TV că totul e ok și Albert s-a culcat cu gândul că tatăl lui e ok și că îi desparte doar distanța din pădure până acasă. I-am explicat cât am putut, pe înțelesul lui de la șapte ani. Atunci am fost cea mai puternică din lume, așa m-am considerat. Mi-am găsit o forță pe care nu credeam că o am. Când i-am zis că a murit ca un erou, că are un tată erou, am observat că are o forță în el mai mare decât mine și oricare altă persoană”, a detaliat Romanița Iovan.

“La scurt timp, a venit un telefon de la unul dintre medicii din avion, care nu a putut să facă mai nimic sau nu știu ce să zic, nu vreau să comentez, să-mi spună că cei din Colegiul Medicilor s-au gândit să-i dea o diplomă lui Albert pentru tatăl lui… “Nu pun niciun cuvânt și nicio virgulă, transmit fix cuvintele lui Albert: ”Mama, nu-mi trebuie nicio diplomă” – pentru că nu înțelege cum dintr-un avion plin de medici nu a fost niciunul în stare să-l ajute pe tat. Asta i-am transmis medicului. Lucrurile sunt mai dureroase când știi că Adrian a murit cu zile, a murit înghețat. Hipotermie scrie pe certificatul de deces”, a mai spus aceasta, potrivit sursei menţionate.

Sursă foto: Arhivă Cancan