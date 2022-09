Rona Hartner, dezvăluiri despre cea mai grea perioadă a vieții ei. Și-a pierdut memoria: „A fost cumplit”

Rona Hartner este definiția puterei și a învingătorului! În urmă cu 3 ani, artista s-a luptat cu o boală nemiloasă, cancerul. Chiar dacă boala a pus stăpânire pe trupul ei, Rona a dovedit că poate fi mai dură decât cancerul și că nu se lasă doborâtă de o boală atât de necruțătoare. Totuși, maladia și-a lăsat urme asupra artistei, aceasta ajungând să-și piardă memoria și chiar și vocea.

Rona Hartner este o femeie plină de viață și emană foarte multă energie pozitivă în jurul ei. În trecut însă, artista a avut parte de o cumpănă care avea să-i decidă soarta. Cancerul nemilos a pus stăpânire pe ea și a fost nevoie de o luptă crâncenă să dovedească că este mai tare decât acea boală dură. Au urmat multe ședințe de chimioterapie care au făcut-o să-și dea seama cât de puternică este și cât de mult poate depăși obstacolele care îi apar în cale.

„A fost cumplit”

Artista a declarat că maladia a fost foarte severă cu ea și a făcut-o să-și piardă vocea și memoria. „Am avut acum trei ani o mare cumpănă a vieţii. Am traversat un cancer… îmi pierdusem vocea, memoria şi locuţiunea. Nu mai aveam dicţie. Era foarte greu! Ca artist, să îţi pierzi memoria, să nu îţi mai ştii piesele tale… A fost cumplit! Din fericire, m-am reinventat!”, a declarat Rona Hartner.

Înotul în marea Mediterană a ajutat-o enorm în porcesul de recuperare, spune ea: „Am înotat în fiecare dimineață în apa rece a Mediteranei și m-a ajutat să elimin toxinele de la chimioterapie. Analizele generale mi-au ieșit foarte bine. Doctorul meu mi-a spus că nici nu mai am nevoie să fac alte investigații. Chimioterapia făcută în Franța a fost foarte grea, dar am suportat tot protocolul și am avut doi ani să îmi revin. Nu am mai avut concerte, nu a mai fost haos. Se zice că de șapte ani ai nevoie ca să îți revii, dar eu am avut nevoie de un an. Pot să spun ca înotul m-a ajutat foarte mult”, a mai povestit Rona.