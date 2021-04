„Roș-albaștrii” le-au pus gând rău „juveților”: „Dacă am reuși să câștigăm am termina sezonul regulat pe primul loc!”

Toni Petrea, antrenorul principal al FCSB, a declarat la conferința de presă premergătoare duelului din această seară de la ora 20:30 la Giurgiu cu Unuversitatea Craiova, că nu ia în calcul decât victoira pentru a îndeplini primul obiectiv al „roș-albaștrilor”, intratrea în play-off de pe primul loc.

Tehnicianul bucureștenilor este convins că oltenii vor veni cu dorința de a se impune însă a precizat că elevii săi sunt pregătiți din toate punctele de vedere pentru a obține victoria.

„Un meci cu o echipă bună a campionatului, cu locul 3, care a avut o exprimare foarte bună în ultimele jocuri, preocupată de fotbal. O echipă cu jucători valoroși, cu un lot valoros. Așa că avem premisele unui meci frumos. Ne dorim să câștigăm fiecare meci. Dacă am reuși să câștigăm am termina sezonul regulat pe primul loc, iar acesta este un lucru un mobilizator pentru noi, motivator și am discutat și cu jucătorii. E important pentru noi, pentru moralul nostru, pentru că nu s-a mai întâmplat ca noi să terminăm pe primul loc sezonul regulat de când este acest format. Fiecare meci are istoria lui și sper să putem păstra această tradiție, să continăm să câștigăm împotriva celor de la Craiova. Pentru noi fiecare meci este important și trebuie să îl tratăm la fel de responsabil și serios”, a declarat Toni Petrea, antrenorul principal al FCSB.

Programat inițal pe „Național Arena”, derby-ul se va disputa în cele din urmă la Giurgiu, decizie luată în urma problemelor de ultim moment apărute pe cel mai mare stadion al țării. Cele două mari rivale sunt despărțite de șapte lungimi în clasament, „roș-albaștrii” fiind lideri cu 63 de puncte în timp ce „juveții” închid podiumul cu 56 de puncte.