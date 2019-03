„Roș-albaștrii” nu dezarmează după eșecul cu Hagi: „Trebuie să luptăm până la capăt!”

Florinel Coman, cel mai bun jucător al FCSB în disputa pierdută cu Viitorul Constanța, scor 2-1, a pus înfrângerea din debutul acestui play-off pe seama lipsei de precizie pe care atât el cât și coechipierii săi au avut-o la finalizare în fața porții lui Vali Cojocaru.

De asemenea, „șeptarul” lui Mihai Teja consideră că victoria i se datorează în mare măsură lui Vali Cojocaru care a scos aproape tot ce a avut pe poartă.

„Un meci greu, foarte multe ocazii. Nu am băgat mingea în poartă când a trebuit și asta ne-a costat. Trebuie să luptăm până la capăt, se poate încurca și CFR-ul. Vom analiza ceea ce am greșit. Din păcate, Cojocaru a scos aproape tot, noi nu am reușit să marcăm mai mult și asta ne-a costat. Am greșit și la acel penalty, am avut ocazii și la Bizonul, dar asta este. Nu am știut să finalizăm, mingea nu a vrut să intre în poartă. E normal ca acum să ne fie mai greu, dar mergem mai departe, se vor mai încurca și alte echipe. La Steaua, cine intră trebuie să dea totul pe teren, nu trebuie să acuzăm absențele”, a declarat Florinel Coman, la finalul partidei cu Viitorul Constanța.

După prima etapă a play-off-ului, CFR e pe primul loc, cu 30 de puncte. Universitatea Craiova a depășit-o pe FCSB și e pe locul doi, cu 26 de puncte. Echipa lui Mihai Teja încheie podiumul cu 25 de puncte în timp ce Viitorul Costanțaa urcat pe poziția a patra, cu 22 de puncte.